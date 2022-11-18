Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации г. Москва и Московская область

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Wildberries начал предлагать услугу экспресс-утилизации бытовой техники, мягкой мебели, ковров, дверей, кухонных гарнитуров и других вещей. Партнёры маркетплейса сами вынесут ненужные товары, погрузят в спецтранспорт и отвезут на предприятие по переработке.

Заказать вывоз можно в разделе «Услуги». После заполнения формы пользователю придёт подтверждение с данными исполнителя — он перезвонит, чтобы уточнить детали и время визита. После этого оказать услугу смогут в течение нескольких часов.

На 18 ноября 2022 года вывоз ненужных вещей на Wildberries предлагает один исполнитель — экотакси «Убери». Стоимость вывоза ванны, холодильника или плиты на момент публикации составляет 500 рублей без учёта скидок, вывоз кровати обойдется в 3200 рублей, а пианино — в 5200 рублей.

Пока услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов-миллионников. В будущем Wildberries планирует расширить список городов и исполнителей. Последними могут стать компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Комиссия маркетплейса в категории сервисных услуг составляет 5% вне зависимости от оборота.

После подтверждения заявки вывезти ненужные вещи смогут в течение нескольких часов.