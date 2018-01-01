Цены на услуги экотакси Убери г. Москва и Московская область

Цены

Стоимость вывоза бытовой техники в г. Москва и Московская область
Название услуги Стоимость (₽)
Вывоз старого холодильника
Бесплатно
Вывезти стиральную машину
Бесплатно
Вывезти электроплиту
Бесплатно
Вывезти посудомоечную машину
Бесплатно
Вывезти духовой шкаф
Бесплатно
Вывезти варочную панель
1000
Вывезти кухонную вытяжку
1000
Вывезти велотренажер
1500
Вывезти оргтехнику
1000
Вывезти газовую плиту
Бесплатно
Стоимость вывоза металлических изделий в г. Москва и Московская область
Название услуги Стоимость (₽)
Вывезти чугунные батареи из квартиры на переработку
Бесплатно
Вывезти чугунную ванну
Бесплатно
Вывезти металлическую дверь
Бесплатно
Вывезти старые окна
2500
Вывезти крупногабаритный мусор
1400
Вывезти душевую кабину и акриловую ванну
2200
Демонтировать ванну
1300
Стоимость вывоза мебели (с погрузкой) в г. Москва и Московская область
Название услуги Стоимость (₽)
Вывоз мебели из 1-комнатной квартиры
13000
Вывоз мебели из 2-комнатной квартиры
23000
Вывоз мебели из 3-комнатной квартиры
33000
Вывезти старую кухню
800
Вывезти старую стенку
2500
Вывезти пианино
4500
Вывезти старый стол
1500
Вывезти стул
500
Вывезти старый сервант
3000
Вывезти старый матрас
1500
Вывезти старый ковер
1500
Вывезти старую тумбочку
1500
Вывоз старого дивана
3100
Вывезти старый угловой диван
5100
Вывезти шкаф
3900
Вывезти старую кровать
3200
Вывезти старое кресло
2200
Вывезти хлам
400
Вывезти раковину
1000
Вывезти унитаз
1800
Стоимость вывоза вторичных ресурсов в г. Москва и Московская область
Название услуги Стоимость (₽)
Вывезти пластик
1400
Вывезти старые шины
1400
Вывезти елку после Нового года
2000
Стоимость дополнительных услуг в г. Москва и Московская область
Название услуги Стоимость (₽)
Срочный выезд за город (1-2 часа)
2500
Срочный выезд город (1 час)
1500

Как мы работаем

  • 01

    Этап подачи заявки

    Подача заявки

    Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.

  • 02

    Этап согласования стоимости

    Согласование стоимости

    Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно

  • 03

    Этап прибытия экипажа

    Прибытие экипажа

    Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.

Преимущества

  • Заявка по телефону и онлайн

    Заявка по телефону или онлайн

    Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время

  • Работаем каждый день

    Удобно

    Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день

  • Экологично

    Экологично

    Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут не предприятия по утилизации

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Есть бесплатные услуги

    Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно

Вывоз ненужных вещей

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Перезвоним в течение 5-и минут !

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