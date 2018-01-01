Цены на услуги экотакси Убери г. Москва и Московская область

Цены
|Название услуги
|Стоимость (₽)
|Вывезти пластик
|
1400
|Вывезти старые шины
|
1400
|Вывезти елку после Нового года
|
2000
|Название услуги
|Стоимость (₽)
|Срочный выезд за город (1-2 часа)
|
2500
|Срочный выезд город (1 час)
|
1500
Как мы работаем
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Преимущества
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Заявка по телефону или онлайн
Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время
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Удобно
Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день
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Экологично
Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут не предприятия по утилизации
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Есть бесплатные услуги
Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно