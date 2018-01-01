Вывоз дивана из квартиры - вывезем старый диван от 3 100₽ г. Москва и Московская область

Вывоз дивана в г. Москва и Московская область
Описание: Вы хотите избавиться от старого дивана, но не знаете, как это сделать. Вынести диван на свалку самостоятельно – это тяжело и неудобно, ведь диваны имеют различные механизмы трансформации, и для того, чтобы аккуратно разобрать и вынести такую мебель, необходима профессиональная помощь. Обратитесь в экотакси «Убери», и мы вывезем старый диван из квартиры и другую мягкую мебель на утилизацию, обеспечим его аккуратный вынос с любого этажа, погрузку и транспортировку до места переработки. Заказать услугу по утилизации очень просто – свяжитесь с нами по указанному номеру телефона или оставьте заявку на нашем сайте. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет организовать вывоз старого дивана из квартиры в удобное для вас время.
Цена: 3100₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
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Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
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Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
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Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
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Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
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Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
Часто задаваемые вопросы по вывозу диванов
Вывозите ли вы угловой диван?
Да, цена вывоза углового дивана +2 000₽ к цене вывоза прямого.
Нужно ли разбирать диван перед вывозом?
Мы рекомендуем разобрать диван перед вывозом, так вывоз пройдёт намного быстрее. Если у вас нет возможности, то грузчики самостоятельно демонтируют ваш старый диван, что бы он смог пройти в дверные проёмы и не повредил другую мебель.
Вывезете ли диван с клопами?
Да, наш экипаж приедет и заберет ваш старый диван на утилизацию, даже есть в нём завелись клопы.
Как быстро выполнят заказ?
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта?
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете?
Мы работаем по всей Москве, Московской области (посмотрите карту работы), а также в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как оформить заказ?
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up.
Как перенести время выполнения заказа?
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Вывозите ли вы что-то бесплатно?
Да, бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии. Подробнее - в прайсе.