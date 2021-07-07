Вывоз мусора в Москве

от 3000 рублей за 6 м3
Работаем как такси,
только вывозим старые вещи
Приедем в течение 2-х часов
Вывезем старые вещи от 300 рублей
Фиксируем стоимость до исполнения заказа

Все услуги по утилизации и вывозу отходов

Бесплатно
Вывоз бытовой техники
Вывоз бытовой техники
Вывоз ванны из квартиры
Вывоз ванны из квартиры
Вывоз газовой плиты
Вывоз газовой плиты
Вывоз дверей
Вывоз дверей
Вывоз картона и макулатуры
Вывоз картона и макулатуры
Вывоз книг
Вывоз книг
Вывоз холодильника
Вывоз холодильника
Вывоз электроплиты
Вывоз электроплиты
Вывоз стиральной машины
Вывоз стиральной машины
Вывоз батарей
Вывоз батарей
Вывоз металлолома
Вывоз металлолома
Вывоз КГМ
Вывоз КГМ
Мегабак
Мегабак
Вывоз посудомойки
Вывоз посудомойки
Платно
Заказать Вывоз

Мы перезвоним Вам в течение 5 минут

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Вывоз мусора – Цены

Прайс лист актуален до конца месяца
Вывоз ванны из квартиры
Бесплатно
Вывоз газовой плиты
Бесплатно
Вывоз дверей
Бесплатно
Вывоз кровати
2500₽
Вывоз книг
Бесплатно
Вывоз матраса
1500₽
Вывоз оргтехники
800₽
Вывоз пианино
4200₽
Вывоз пластика
800₽
Вывоз дивана
2200₽
Вывоз шкафа
2900₽
Вывоз холодильника
Бесплатно
Вывоз электроплиты
Бесплатно
Вывоз окон
1500₽
Вывоз стиральной машины
Бесплатно
Вывоз батарей
Бесплатно
Вывоз телевизоров
800₽
Вывоз вещей
800₽
Вывоз металлолома
Бесплатно
Вывоз КГМ
Бесплатно
Мегабак
Бесплатно
Вывоз хлама
800₽
Вывоз листвы
от 900₽
Вывоз ковра
1500₽
Вывоз посудомойки
Бесплатно
Вывоз стекла
800₽
Работаем по
Москве и Московской области

Вы делаете заказ на вывоз, а мы с радостью, качественно и очень быстро вывозим это!
Попробуйте, это еще и выгодно!

Карта
Почему выбирают нас
Подача экипажа в течение 2-х часов
Бесплатная погрузка с любого этажа
Цена известна до выполнения заказа
Аккуратно демонтируем и вывезем старые вещи
Как мы работаем
Отзывы
Арутюн

Отличный сервис! Быстро, чисто и аккуратно! Машина приехала в удобное время, вывезли стиральную машину и электроплиту. ИМХО самый удобный сервис в Москве!

Лариса

Все четко и вовремя. Нашу старую плиту, а также бойлер и телевизор забрали в тот же день, ребята вежливые и аккуратные. Приехали в оговорённое время. Я оставила заявку на обратный звонок, мне перезвонили через пять минут, приняли заказ, прислали смс о подборе экипажа. Я очень довольна, обязательно обращусь ещё раз и буду рекомендовать знакомым.

Светлана

Плиту вывезли быстро, в тот же день, ждать не пришлось. Заранее прислали сообщение, а потом ещё и перезвонили. Все очень вежливые и пунктуальные. Я очень довольна. Теперь буду обращаться только сюда. Рекомендую всем!

Наталия

Хочу поблагодарить вашу компанию за вывоз стиральной машины. Отличная работа! Бригада приехала в оговоренное время, всё быстро вынесли и увезли.

Катерина

Спасибо большое! Не знали куда деть старую ванну, а оказывается все просто - в течение полутора часов приехали и забрали! Спасибо за оперативность и решение такой непростой проблемы!! Теперь будем знать, что есть такой полезный сервис!

Игорь

Заказывал вывоз холодильника!! Заказ был выполнен очень быстро и качественно!! Огромное спасибо за вашу работу!!

Екатерина

Заказывала вывоз стиральной машинки. Сразу же перезвонили. Очень оперативно приехали в тот же день. Все четко и быстро. Забрали бесплатно. Спасибо.

Светлана

Вывезли стиральную машину. Легко дозвониться. Приехали в тот же день. Оперативно. Бесплатно. Спасибо!

Александра

Заказывали вывоз холодильника 07.07.2021, позвонили сразу же и в этот же день вывезли холодильник. Все быстро, оперативно и аккуратно. Большое спасибо!

Maria B.

В течении часа после телефонного разговора приехала, забрали дверь. Быстро, аккуратно. Спасибо

Лиля

Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.

Татьяна

Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.

Сергей

Парни-красавцы!! Приехали , как обещали через 20 мин. Без лишних слов и «развода» по поводу слишком много, взялись за работу, через 20 мин ГАЗель загружена, я свободен !молодцы! Если честно, не ожидал!! Снимаю шляпу!)

Queen13

спасибо, все отлично, на следующий день после заявки вывезли, несмотря на праздничные дни. Рекомендую.

Георгий Павлов

Оперативно приехали в тот же день, что и был размещён заказ

Alexander R.

Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали

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Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ

У нас более 100 экипажей на линии. Мы стараемся выполнять заказ в течение 2-х часов. Но иногда это может занять чуть больше времени, операторы вас проинформируют, если такая ситуация случится.

Как перенести время выполнения заказа

Нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp, и оператор переназначит экипаж

Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

Нет, не потребуется. Вынос и погрузка бесплатно.

Как сделать/оформить заказ

Вы можете позвонить по телефону, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up.

В каких районах вы работаете

Мы работаем в Москве, МО до 10 км от МКАД, Санкт Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД

Какую бытовую технику вывозите бесплатно

Бесплатно вывозим холодильники, стиральные машины, посудомойки, газовые и электрические плиты в любом состоянии

Вывоз и утилизация
Компания Убери

Компания Убери организует вывоз бытовой техники, старой мебели, макулатуры, шин и прочих ненужных вещей от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до предприятий-переработчиков, занимающихся утилизацией. Конечно же, можно попробовать вывезти этот мусор на утилизацию самостоятельно, но стоит учитывать, что потребуется много времени, физических сил и денежных затрат по доставке отходов на пункты утилизации. Гораздо проще и дешевле заказать услугу через профессиональный сервис по организации вывоза ненужных вещей – в Компании Убери.


Когда стоит заказать вывоз мусора
Проблема вывоза может возникнуть в результате:
  • Ремонта – строительный мусор нельзя вынести в бытовой контейнер, поэтому вывоз мусора в этом случае актуален как никогда и должен производиться профессиональными утилизаторами.
  • При переезде – старая мебель, бытовая техника, которую клиент не планирует забирать на новое жилье, подлежит утилизации.
  • Покупка новой мебели и бытовой техники – сложно одновременно с доставкой осуществить вывоз и утилизацию старой бытовой техники и старой мебели.
Почему нельзя выбрасывать мебель и бытовую технику в мусорный контейнер:
  • За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, нашим законом предусмотрены различные штрафы
  • Металл и пластик разлагаются более сотни лет - эти вещества присутствуют в любой бытовой технике, поэтому их надлежит сдать в компанию на утилизацию. Компания Убери поможет вам вывезти на переработку ненужные вещи и внести вклад в сохранение экологии.
  • Всё, что вывозится через сервис Убери, идет на переработку, утилизацию, а это значит, что мы уменьшаем площадь вредных залежей на полигонах.
Среди преимуществ оформления заказа на вывоз в нашей компании:
  • Большой выбор грузовых транспортных средств, которые подбираются с учетом объема и типа мебели, бытовой техники, макулатуры и шин
  • Услуга грузчиков включена в стоимость.
  • Экипаж прибудет по указанному адресу в течение 2 часов, или в день и время, выбранные клиентом.
  • Самая низкая стоимость услуг.
  • Правильная утилизация, с заботой об экологии

Оформить заказ на вывоз и утилизацию можно прямо сейчас, оставив заявку в форме обратной связи, мессенджере WhatsApp или связавшись с нами по телефону.

Утилизация техники

Если необходима утилизация и вывоз старой техники — скачайте приложение на Android или IOS УБЕРИ, закажите вывоз на удобное для вас время и ожидайте машину. Список старой бытовой техники которую мы можем вывезти:

Вывоз металлолома

Вывоз металлолома - одна из главных наших услуг. Мы вывозим:

Всё это можно вывезти бесплатно, заказав услугу в Убери.

Утилизация мебели

При необходимости вывоза и утилизации старой мебели, так же можно обратиться к нам в компанию Убери. Мы вывозим множество вещей, например: старые диваны, шкафы, столы, стулья, металлические двери, матрасы, кровати, кресла, тумбочки и др.
Сдавая старую мебель, металлолом, стиральные машины, батареи отопления, вы уменьшаете объемы загрязнения планеты мусором, заботясь об экологии.

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