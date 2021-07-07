Лариса

Все четко и вовремя. Нашу старую плиту, а также бойлер и телевизор забрали в тот же день, ребята вежливые и аккуратные. Приехали в оговорённое время. Я оставила заявку на обратный звонок, мне перезвонили через пять минут, приняли заказ, прислали смс о подборе экипажа. Я очень довольна, обязательно обращусь ещё раз и буду рекомендовать знакомым.