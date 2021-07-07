только вывозим старые вещи
Мы перезвоним Вам в течение 5 минут
Вы делаете заказ на вывоз, а мы с радостью, качественно и очень быстро вывозим это!
Попробуйте, это еще и выгодно!
Отличный сервис! Быстро, чисто и аккуратно! Машина приехала в удобное время, вывезли стиральную машину и электроплиту. ИМХО самый удобный сервис в Москве!
Все четко и вовремя. Нашу старую плиту, а также бойлер и телевизор забрали в тот же день, ребята вежливые и аккуратные. Приехали в оговорённое время. Я оставила заявку на обратный звонок, мне перезвонили через пять минут, приняли заказ, прислали смс о подборе экипажа. Я очень довольна, обязательно обращусь ещё раз и буду рекомендовать знакомым.
Плиту вывезли быстро, в тот же день, ждать не пришлось. Заранее прислали сообщение, а потом ещё и перезвонили. Все очень вежливые и пунктуальные. Я очень довольна. Теперь буду обращаться только сюда. Рекомендую всем!
Хочу поблагодарить вашу компанию за вывоз стиральной машины. Отличная работа! Бригада приехала в оговоренное время, всё быстро вынесли и увезли.
Спасибо большое! Не знали куда деть старую ванну, а оказывается все просто - в течение полутора часов приехали и забрали! Спасибо за оперативность и решение такой непростой проблемы!! Теперь будем знать, что есть такой полезный сервис!
Заказывал вывоз холодильника!! Заказ был выполнен очень быстро и качественно!! Огромное спасибо за вашу работу!!
Заказывала вывоз стиральной машинки. Сразу же перезвонили. Очень оперативно приехали в тот же день. Все четко и быстро. Забрали бесплатно. Спасибо.
Вывезли стиральную машину. Легко дозвониться. Приехали в тот же день. Оперативно. Бесплатно. Спасибо!
Заказывали вывоз холодильника 07.07.2021, позвонили сразу же и в этот же день вывезли холодильник. Все быстро, оперативно и аккуратно. Большое спасибо!
В течении часа после телефонного разговора приехала, забрали дверь. Быстро, аккуратно. Спасибо
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
Парни-красавцы!! Приехали , как обещали через 20 мин. Без лишних слов и «развода» по поводу слишком много, взялись за работу, через 20 мин ГАЗель загружена, я свободен !молодцы! Если честно, не ожидал!! Снимаю шляпу!)
спасибо, все отлично, на следующий день после заявки вывезли, несмотря на праздничные дни. Рекомендую.
Оперативно приехали в тот же день, что и был размещён заказ
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
У нас более 100 экипажей на линии. Мы стараемся выполнять заказ в течение 2-х часов. Но иногда это может занять чуть больше времени, операторы вас проинформируют, если такая ситуация случится.
Нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp, и оператор переназначит экипаж
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка бесплатно.
Вы можете позвонить по телефону, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up.
Мы работаем в Москве, МО до 10 км от МКАД, Санкт Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД
Бесплатно вывозим холодильники, стиральные машины, посудомойки, газовые и электрические плиты в любом состоянии
Компания Убери организует вывоз бытовой техники, старой мебели, макулатуры, шин и прочих ненужных вещей от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до предприятий-переработчиков, занимающихся утилизацией. Конечно же, можно попробовать вывезти этот мусор на утилизацию самостоятельно, но стоит учитывать, что потребуется много времени, физических сил и денежных затрат по доставке отходов на пункты утилизации. Гораздо проще и дешевле заказать услугу через профессиональный сервис по организации вывоза ненужных вещей – в Компании Убери.
Оформить заказ на вывоз и утилизацию можно прямо сейчас, оставив заявку в форме обратной связи, мессенджере WhatsApp или связавшись с нами по телефону.
Если необходима утилизация и вывоз старой техники — скачайте приложение на Android или IOS УБЕРИ, закажите вывоз на удобное для вас время и ожидайте машину. Список старой бытовой техники которую мы можем вывезти:
Вывоз металлолома - одна из главных наших услуг. Мы вывозим:
Всё это можно вывезти бесплатно, заказав услугу в Убери.
При необходимости вывоза и утилизации старой мебели, так же можно обратиться к нам в компанию Убери. Мы вывозим множество вещей, например: старые диваны, шкафы, столы, стулья, металлические двери, матрасы, кровати, кресла, тумбочки и др.
Сдавая старую мебель, металлолом, стиральные машины, батареи отопления, вы уменьшаете объемы загрязнения планеты мусором, заботясь об экологии.
Мы перезвоним Вам в течение 5 минут