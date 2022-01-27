Акция «Чистый дом» экотакси «Убери» и Мосволонтёр г. Москва и Московская область

О проекте
Экотакси «Убери», «Мосволонтёр», социальный сервис ЧУМОДАН, ПК «Вторалюминпродукт» помогут эковолонтёрам и жителям столицы отправить на утилизацию крупногабаритную и мелкую бытовую технику и электронику, а также посуду, одежду и книги.
По итогу акции все участники смогут посетить экскурсию на крупнейшее предприятие по переработке и утилизации, где увидят весь процесс переработки своими глазами.
Подробнее на сайте Мосволонтёр
Как принять участие в акции
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Определите категорию вещей
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Закажите вывоз экотакси Убери или сдайте вещи в боксы Мосволонтёра
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Пройдите регистрацию на сайте Мосволонтёр и подтвердите участие
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Прикрепите промокод, полученный после заказа экотакси или фото переданных в бокс вещей
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Дождитесь приглашения на экскурсию от Мосволонтёр
Категории вещей для сдачи
Вещи в пригодном состоянии для повторного использования
- Посуда/мелкая бытовая техника: СВЧ, телевизор, фен, миксер, электрочайник, компьютер, ноутбук
- Крупногабаритная бытовая техника: Холодильники, электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
- Медицинские кровати, кресла-каталки, ходунки, костыли
- Крупногабаритная мебель от 2000 года производства
- Посуда/мелкая бытовая техника: СВЧ, телевизор, фен, миксер, электрочайник, компьютер, ноутбук
Вещи на переработку
- Крупногабаритная бытовая техника: холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
- Ванны, металлические двери
- Крупногабаритная бытовая техника: холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
Для сдачи в бокс
- Одежда и книги в пригодном для использования состоянии
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