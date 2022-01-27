Акция «Чистый дом» экотакси «Убери» и Мосволонтёр г. Москва и Московская область
Совместная акция с мосволонтер

Акция «Чистый дом» экотакси «Убери» и Мосволонтёр (завершена)

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О проекте

Экотакси «Убери», «Мосволонтёр», социальный сервис ЧУМОДАН, ПК «Вторалюминпродукт» помогут эковолонтёрам и жителям столицы отправить на утилизацию крупногабаритную и мелкую бытовую технику и электронику, а также посуду, одежду и книги. По итогу акции все участники смогут посетить экскурсию на крупнейшее предприятие по переработке и утилизации, где увидят весь процесс переработки своими глазами.

Подробнее на сайте Мосволонтёр

Как принять участие в акции

  1. Первый этап

    Определите категорию вещей

  2. Этап второй

    Закажите вывоз экотакси Убери или сдайте вещи в боксы Мосволонтёра

  3. Третий этап

    Пройдите регистрацию на сайте Мосволонтёр и подтвердите участие

  4. Четвертый этап

    Прикрепите промокод, полученный после заказа экотакси или фото переданных в бокс вещей

  5. Пятый этап

    Дождитесь приглашения на экскурсию от Мосволонтёр

Категории вещей для сдачи

  • Вещи в пригодном состоянии для повторного использования
    • Посуда/мелкая бытовая техника: СВЧ, телевизор, фен, миксер, электрочайник, компьютер, ноутбук
       
    • Крупногабаритная бытовая техника: Холодильники, электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
       
    • Медицинские кровати, кресла-каталки, ходунки, костыли
       
    • Крупногабаритная мебель от 2000 года производства

  • Вещи на переработку
    • Крупногабаритная бытовая техника: холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
       
    • Ванны, металлические двери

  • Для сдачи в бокс
    • Одежда и книги в пригодном для использования состоянии

Оформить заказ экотакси

Закажите вывоз через форму ниже
или по номеру телефона +7 495 476-44-99

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Сдать вещи в бокс, мосволонтер

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