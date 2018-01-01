Согласие
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Настоящим в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем «Пользователь», во время использования мною сайта https://uberi.pro (далее – Сервис) или заполняя любую форму на сайте, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю полное, безоговорочное и однозначное согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на следующих условиях:
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- данных, которые автоматически передаются в процессе просмотра и при посещении страниц Сайта (cookie-файлы), а именно: URL просматриваемых страниц сайта, дата и время выполнения действий, Referer, экранное разрешение, интересы посетителя по услугам сайта, информация о поведении, прочие технические данные и способы технологического взаимодействия с сайтом Сервиса;
- IP-адрес и его статистика на сайте.
- Согласие выдано на обработку персональных данных в целях:
- предоставления доступа к сайту https://uberi.pro, его содержанию и функционалу;
- идентификация пользователя при использовании сайта для улучшения пользовательского опыта;
- предоставления услуг Сервиса, обработка запросов и заявок;
установление обратной связи, включая согласование деталей и направление
- уведомлений и запросов;
- подтверждения полноты предоставленных персональных данных;
- заключение договоров на предоставление услуг Сервиса;
сбора статистических данных;
- улучшение качества работы сайта и Сервиса;
- проведения маркетинговых (рекламных) мероприятий, направления предложений.
- информационной и рекламной рассылки Сервиса и партнерских предложений для Пользователя;
- предоставление эффективной клиентской поддержки при возникновении проблем при взаимодействии с сайтом или Сервисом у Пользователя.
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- Настоящим Пользователь:
- Подтверждает и признает, что ознакомился с Политикой конфиденциальности ООО «Мои Платежи».
- Подтверждает, что все указанные им в формах регистрации на сайте данные принадлежат лично ему, соответствуют действительности, не искажены.
- Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее Соглашение и условия обработки его персональных данных. Текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны, и он с ними согласен;
- Дает согласие на обработку Администрацией Сайта предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
- Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
- Ознакомился и согласен с тем, что передача персональных данных Пользователя может осуществляться представителями Сервиса в объеме, необходимом для получения Пользователем доступа к Сервису, третьим лицам, в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в соответствии с федеральным законом.
- Проинформирован о возможности отзыва согласия на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного обращения или направления письменного обращения в свободной форме по электронной почте: pr@uberi.pro .
- Настоящее согласие действует в течение неограниченного времени. Пользователь в праве отозвать настоящее согласие путем подачи заявления в порядке, указанном в п.5.3 настоящего Согласия.
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