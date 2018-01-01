+7 (495) 414-11-24
Экотакси "Убери"

Согласие

на обработку персональных данных

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем «Пользователь», во время использования мною сайта https://uberi.pro (далее – Сервис) или заполняя любую форму на сайте, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю полное, безоговорочное и однозначное согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на следующих условиях:

  1. Согласие выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Мои Платежи», ИНН: 7720388608, ОГРН: 1177746705300, расположенному по адресу г. Москва, ул. Суздальская, 14А, пом. 17 (далее «Мои Платежи»).
  2. Согласие выдано на обработку следующих категорий персональных данных:
    - данных, указанных в специальных формах, расположенных на Сайте, путем заполнения соответствующих текстовых полей и/или сообщения данных посредством коммуникации с операторами и размещения информации в WA и ТГ инструментах, принадлежащих Сервису, а именно: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, место жительства и другая аналогичная сообщенная информация, на основе которой возможна идентификация субъекта персональных данных;
    - данных, которые автоматически передаются в процессе просмотра и при посещении страниц Сайта (cookie-файлы), а именно: URL просматриваемых страниц сайта, дата и время выполнения действий, Referer, экранное разрешение, интересы посетителя по услугам сайта, информация о поведении, прочие технические данные и способы технологического взаимодействия с сайтом Сервиса;
    - IP-адрес и его статистика на сайте.
  3. Согласие выдано на обработку персональных данных в целях:
  • предоставления доступа к сайту https://uberi.pro, его содержанию и функционалу;
  • идентификация пользователя при использовании сайта для улучшения пользовательского опыта;
  • предоставления услуг Сервиса, обработка запросов и заявок;
    установление обратной связи, включая согласование деталей и направление
  • уведомлений и запросов;
  • подтверждения полноты предоставленных персональных данных;
  • заключение договоров на предоставление услуг Сервиса;
    сбора статистических данных;
  • улучшение качества работы сайта и Сервиса;
  • проведения маркетинговых (рекламных) мероприятий, направления предложений.
  • информационной и рекламной рассылки Сервиса и партнерских предложений для Пользователя;
  • предоставление эффективной клиентской поддержки при возникновении проблем при взаимодействии с сайтом или Сервисом у Пользователя.
  1. Согласие выдано на обработку персональных данных смешанным (автоматизированным и неавтоматизированным) способом с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. В процессе обработки персональных данных представители Сервиса вправе осуществлять: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.
  2. Настоящим Пользователь:
    1. Подтверждает и признает, что ознакомился с Политикой конфиденциальности ООО «Мои Платежи».
    2. Подтверждает, что все указанные им в формах регистрации на сайте данные принадлежат лично ему, соответствуют действительности, не искажены.
    3. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее Соглашение и условия обработки его персональных данных. Текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны, и он с ними согласен;
    4. Дает согласие на обработку Администрацией Сайта предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
    5. Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
    6. Ознакомился и согласен с тем, что передача персональных данных Пользователя может осуществляться представителями Сервиса в объеме, необходимом для получения Пользователем доступа к Сервису, третьим лицам, в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в соответствии с федеральным законом.
    7. Проинформирован о возможности отзыва согласия на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного обращения или направления письменного обращения в свободной форме по электронной почте: pr@uberi.pro .
  3. Настоящее согласие действует в течение неограниченного времени. Пользователь в праве отозвать настоящее согласие путем подачи заявления в порядке, указанном в п.5.3 настоящего Согласия.
  4. Датой и временем формирования, подтверждения и предоставления Согласия прошу считать момент маркировки соответствующего поля и нажатия на кнопку «Отправить» и/или «Заказать звонок» и/или «Рассчитать по фото» в одной из форм на сайте или нажатие на кнопку «Принять» в баннере о сборе cookie-файлов на любой странице сайта.
  5. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
  6. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме.
  7. Администрация Сервиса не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
  8. Администрация Сервиса в любое время имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение.
  9. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
  10. К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Администрацией Сервиса, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации."

 

Настоящим подтверждаю, что любое моё действие по нажатию на кнопку «Отправить», «Зарегистрироваться», «Записаться», «Оставить заявку», проставлению отметки «» на соответствующих блоках на сайте является достаточной формой согласия, приравнивается к подписанию настоящего согласия и позволяет подтвердить сторонам факт получения такого согласия, при этом иных доказательств для дополнительного подтверждения моего свободного волеизъявления не потребуется.