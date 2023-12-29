Медиацентр экотакси Убери г. Москва и Московская область

Медиацентр
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Экотакси «Убери» поздравляет вас с Новым 2024 Годом!
Пусть этот замечательный зимний праздник для всех нас пройдёт весело и даст новых сил, мотивации для движения вперёд.
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Экотакси «Убери» и группа «Самолет» запустили совместный проект по вывозу ненужных вещей
Теперь можно заказать услугу по вывозу старой мебели прямо из личного кабинета компании «Самолет плюс».
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Куда деть ненужную мебель
Рассмотрим экологичные варианты избавления от ненужной мебели.
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О проекте экотакси «Убери» рассказали на COP-28
На COP-28 в Дубае представили проект «Вывоз ненужных вещей» как пример климатической инициативы
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Экотакси «Убери» стало победителем «Зеленой премии – 2023»
Проект экотакси стал победителем в номинации "Корпоративные проекты"
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Проект экотакси «Убери» вошел в шорт-лист лучших проектов премии Правительства Москвы
Проект экотакси «Убери» вошел в шорт-лист лучших проектов премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды.
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Что такое КГМ и чем отличается от КГО
КГМ (крупногабаритный мусор) использовалось ранее при составлении нормативно-правовой документации. После внесения правок, большее распространение получила другая формулировка..
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«НОНТОН» совместно с экотакси «Убери» запустили услугу по переработке ненужной мебели
«НОНТОН» и экотакси «Убери» запустили совместный проект по переработке ненужной мебели
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Вторресурсы и вторсырье. Вторая жизнь отходов.
В статье подробно разбираем, что такое "отходы", "вторресурсы" и "вторичное сырье", и чем эти понятия различаются.
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Экотакси «Убери» и онлайн-платформа Karmitt стали партнерами
Скидка 10% на услуги экотакси для пользователей платформы Karmitt.
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Итоги акции «Чистый дом»
Вывезли около 2 тонн ненужных вещей на переработку и более 50 вещей передали на повторное использование
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Экотакси «Убери» поддержало экомарафон «Реки бегут» партнера Фонд «Экология»
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Экопривычки
Лайфхаки, которые помогут сохранить окружающую природу.
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3000 диванов получили вторую жизнь
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года
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Экология в интерьере
Цифровой Wildberries
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«Убери» ненужную мебель