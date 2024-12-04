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Экотакси «Убери»: поддержка экологических практик населения в Московской области

Руководство экотакси «Убери» получило признание за активное участие в формировании устойчивого потребления в Московской области.

Генеральный директор компании Дмитрий Иванов и коллеги получили награды на первой региональной конференции, посвященной Дню вторичной переработки. В рамках мероприятия также выступил Александр Корнев, став спикером на пленарном заседании, где рассказал о достижениях компании и ее вкладе в развитие экоповестки.





Конференцию организовали Министерство по содержанию территорий и государственный жилищный надзор Московской области совместно с Ассоциацией общественного контроля в сфере обращения с отходами. На мероприятии собрались свыше 300 экспертов: региональные операторы, компании по переработке отходов, экодвижения и общественные организации.

Представители экотакси «Убери» рассказали об успешных результатах года. Александр Корнев поделился первыми итогами работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале услуг Московской области, особо отметив его роль и возможности в развитии осознанного потребления и формировании экологической ответственности жителей Подмосковья, особенно в реализуемых совместно с проектом Мегабабак инициативах.



Новые горизонты: расширение сервиса и вовлечение населения

Среди ближайших планов развития:

Разработка инициатив, способствующих более активному участию жителей в экоповестке, включая образовательные программы и акции по раздельному сбору отходов.

Интеграция новых технологий, чтобы сделать процесс вывоза ненужных вещей еще удобнее для пользователей.

«Экотакси — это не просто сервис, а возможность для каждого внести свой вклад в сохранение экологии. Наша задача — показать людям, что экологичное поведение может быть простым и удобным», — отметил Александр Корнев.

Технологические тренды в экологии

Заместитель председателя Правительства Московской области и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов подчеркнул, что развитие отрасли переработки отходов невозможно без внедрения современных технологий.

Среди представленных на конференции решений были:

Электронные сервисы контроля за вывозом мусора.

Установка фандоматов для сбора тары и баков для текстиля.

Детские экологические инициативы, направленные на воспитание осознанного отношения к природе.



Заместитель председателя Комитета аграрно-промышленного комплекса и природопользования Совета Федерации Татьяна Сахарова отметила уникальный опыт компаний Подмосковья:

«К 2030 году 100% твердых коммунальных отходов должны проходить сортировку. Опыт, представленный на конференции, демонстрирует, что Московская область уверенно движется к этой цели, а многие наработки можно адаптировать для других регионов».

Будущее экологии в надежных руках

Экотакси «Убери» доказало, что объединение технологий, экологического просвещения и активной работы с населением способно формировать устойчивую модель потребления. Награда, полученная на конференции, — это не только признание заслуг, но и стимул для новых достижений в экологической сфере.

Экологичное будущее начинается сегодня, и каждый житель Подмосковья может внести свой вклад, воспользовавшись сервисами «Убери».