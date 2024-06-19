Экотакси «Убери» — в шорт-листе премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024» г. Москва и Московская область

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Оргкомитет IV Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024» подвёл итоги последнего отборочного этапа рассмотрения конкурсных проектов.

В номинациях «Сбор и переработка ТКО» и «Экологические инициативы для городской инфраструктуры» претендует на победу экотакси «Убери».

Из более чем двухсот заявок наибольшее количество конкурсантов собрали номинации: «Лучшая экологическая программа предприятия», «Эффективное обращение с промышленными отходами», «Сокращение вредных выбросов в атмосферу».

Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоятся 19-го июня в Москве. Желаем коллегам удачи и заслуженных побед!