На 20% больше старой техники сдавали в 2023 г. Москва и Московская область

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Программа утилизации старой техники от Ситилинка стала популярнее

Ситилинк совместно с сервисом экотакси «Убери» проанализировали заявки клиентов на вывоз крупной бытовой техники для утилизации. С момента запуска сотрудничества число желающих воспользоваться сервисом выросло за полтора года больше чем в два с половиной раза.

Проект по утилизации старой техники был запущен компанией «Ситилинк» в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2022 года, в октябре того же года ритейлер расширил географию сервиса, и сервис стал доступен еще в 143 городах. Заявки от клиентов Ситилинка обрабатывает экотакси «Убери». Компания вывозит старую и ненужную технику на лицензированные заводы по утилизации.

Количество заявок в 2023 году в полтора раза превысило показатели 2022 года. Самым активным периодом прошлого года стал четвертый квартал. При этом в конце 2023 года технику сдавали на 20% чаще, чем в аналогичный период в 2022 году.

Самым эко-активным городом стала Москва. На втором и третьем местах по объему заказов – Санкт-Петербург и Волгоград. На четвертом месте Чебоксары, на пятом – Екатеринбург.

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