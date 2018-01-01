Конфиденциальность экотакси Убери г. Москва и Московская область

Политика конфиденциальности
- Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Мои Платежи» ОГРН: 1177746705300, ИНН: 7720388608 (далее — «Мои Платежи») может получить о Пользователе во время использования сервиса Убери (далее — «Сервис»).
- Политика конфиденциальности регламентируется ФЗ №152.
- Настоящая политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Условий о предоставлении (неисключительных) прав использования программного обеспечения сервиса Убери, размещенных в сети Интернет по адресу: https://uberi.pro:
- Использование Пользователем Сервиса означает предоставление Мои Платежи полного и безоговорочного согласия физического лица – пользователя (далее – Пользователя) на обработку сообщенных персональных данных, а именно имени, фамилии, адрес, номера телефона Пользователя, а также любых иных сведений, которые Пользователь указывает самостоятельно на Сервисе, включающую в себя действия по сбору, технической обработке, систематизации, накоплению, передаче (распространение, предоставление, доступ), уточнению, копированию, использованию, хранению, обезличиванию, блокировке, уничтожению.
- Персональные данные могут предоставляться как при регистрации Пользователя на Сервисе, так и в последующем (редактирование профиля, сообщение сведений в целях исполнения заказа, обращении в службу поддержки и т.д.).
- Персональные данные Пользователя обрабатываются в целях:
- Предоставления Пользователю Сервиса;
- Предоставление Пользователям информации о заказах других Пользователей;
- Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сервиса;
- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя;
- Создания учетной записи для онлайн-заказа услуг, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи путем прохождения процедуры регистрации на Сервисе;
- Уведомления Пользователя Сервиса о состоянии исполнения заказа;
- Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса;
- Предоставления Пользователю, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений.
- Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение всего срока пользования Сервисом и в течение 3х лет после окончания указанного срока.
- Пользователь соглашается с тем, что предоставленные им при использовании Сервиса персональные данные могут быть переданы партнерам Мои Платежи исключительно в целях обеспечения выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сервисе. При этом персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
- Лица, уполномоченные собственником Сервиса на его управление, действующие от имени Мои Платежи (далее - Администрация сайта) принимают необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. С момента получения персональных данных от Пользователя Администрация Сервиса берет на себя обязательство не осуществлять продажу, обмен, опубликование и/или иное доведение до всеобщего сведения полученных персональных от Пользователя данных.
- Полнота и актуальность предоставленных Пользователем персональных данных лежит в зоне ответственности последнего наряду с его правом в любой момент отредактировать (обновить, дополнить) предоставленные ранее персональные данные.
- Действие данного Пользователем согласия на обработку персональных данных прекращается не ранее, чем по истечении 15 (Пятнадцати) дней со дня получения Мои Платежи соответствующего письменного отзыва субъектом персональных данных соответствующего согласия.
- Администрация Сервиса вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности в одностороннем порядке без предварительного уведомления либо согласия Пользователя. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.