Конфиденциальность экотакси Убери г. Москва и Московская область

Политика конфиденциальности

  1. Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Мои Платежи» ОГРН: 1177746705300, ИНН: 7720388608 (далее — «Мои Платежи») может получить о Пользователе во время использования сервиса Убери (далее — «Сервис»). 
  2. Политика конфиденциальности регламентируется ФЗ №152. 
  3. Настоящая политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Условий о предоставлении (неисключительных) прав использования программного обеспечения сервиса Убери, размещенных в сети Интернет по адресу: https://uberi.pro:
  4. Использование Пользователем Сервиса означает предоставление Мои Платежи полного и безоговорочного согласия физического лица – пользователя (далее – Пользователя) на обработку сообщенных персональных данных, а именно имени, фамилии, адрес, номера телефона Пользователя, а также любых иных сведений, которые Пользователь указывает самостоятельно на Сервисе, включающую в себя действия по сбору, технической обработке, систематизации, накоплению, передаче (распространение, предоставление, доступ), уточнению, копированию, использованию, хранению, обезличиванию, блокировке, уничтожению. 
  5. Персональные данные могут предоставляться как при регистрации Пользователя на Сервисе, так и в последующем (редактирование профиля, сообщение сведений в целях исполнения заказа, обращении в службу поддержки и т.д.).
  6. Персональные данные Пользователя обрабатываются в целях: 
    • Предоставления Пользователю Сервиса; 
    • Предоставление Пользователям информации о заказах других Пользователей; 
    • Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сервиса; 
    • Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя; 
    • Создания учетной записи для онлайн-заказа услуг, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи путем прохождения процедуры регистрации на Сервисе; 
    • Уведомления Пользователя Сервиса о состоянии исполнения заказа; 
    • Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса; 
    • Предоставления Пользователю, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений. 
  7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение всего срока пользования Сервисом и в течение 3х лет после окончания указанного срока. 
  8. Пользователь соглашается с тем, что предоставленные им при использовании Сервиса персональные данные могут быть переданы партнерам Мои Платежи исключительно в целях обеспечения выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сервисе. При этом персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 
  9. Лица, уполномоченные собственником Сервиса на его управление, действующие от имени Мои Платежи (далее - Администрация сайта) принимают необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. С момента получения персональных данных от Пользователя Администрация Сервиса берет на себя обязательство не осуществлять продажу, обмен, опубликование и/или иное доведение до всеобщего сведения полученных персональных от Пользователя данных. 
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