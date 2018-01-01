Постоянная работа для водителей на своем авто г. Москва и Московская область

Работа которая приносит стабильный заработок и пользу природе

Стань водителем экотакси «Убери»

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Как стать водителем «Убери»

  1. Первый этап

    Скачайте мобильное приложение «Убери. Работа для водителей» (Android)

  2. Этап второй

    Пройдите процедуру регистрации

  3. Третий этап

    После проверки данных вам придёт СМС с позывным и паролем

  4. Четвертый этап

    Все готово! Выходите на линию за заказами

Анкета для водителей

Если у тебя есть своя Газель, ты готов выполнять вовремя и регулярно заказы, иметь стабильный заработок - заполни Анкету.

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мобильное приложение экотакси

Убери. Работа

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Приложение водителей

О работе

  • Обязанности водителя
    1. Внимательно читать условия заказа до взятия его в работу. Самостоятельный отказ от заказа запрещён — налагается штраф в размере комиссии;
    2. После взятия заказа в работу сразу связаться с клиентом и уточнить точное время подачи машины;
    3. Представляться клиенту сотрудником Компании «Убери»;
      Общаться с клиентами вежливо;
    4. Закрывать заказы сразу после их выполнения;
    5. Производить отгрузки аккуратно. Ущерб, нанесённый в ходе погрузки, компенсируется за счёт водителя;
    6. Общаться с диспетчерами по всем возникающим вопросам в чате мобильного приложения в рабочее время с 09:00 до 21:00;
    7. Иметь при себе напольные весы для взвешивания металла

  • Запрещено
    1. Самостоятельно отказываться от заказа;
    2. Менять на отгрузке сумму доплаты клиента;
    3. Грубить клиенту;
    4. Звонить клиентам в нерабочее время (21:00-09:00);
    5. Выбрасывать мусор и мебель в контейнер дома, где велась погрузка;
    6. Приезжать на заказ по металлу без весов;
    7. Договариваться с клиентом о дальнейших отгрузках без Компании Убери.