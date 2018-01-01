Постоянная работа для водителей на своем авто г. Москва и Московская область

Работа которая приносит стабильный заработок и пользу природе
Стань водителем экотакси «Убери»Заполнить анкету
Как стать водителем «Убери»
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Скачайте мобильное приложение «Убери. Работа для водителей» (Android)
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Пройдите процедуру регистрации
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После проверки данных вам придёт СМС с позывным и паролем
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Все готово! Выходите на линию за заказами
О работе
Обязанности водителя
- Внимательно читать условия заказа до взятия его в работу. Самостоятельный отказ от заказа запрещён — налагается штраф в размере комиссии;
- После взятия заказа в работу сразу связаться с клиентом и уточнить точное время подачи машины;
- Представляться клиенту сотрудником Компании «Убери»;
Общаться с клиентами вежливо;
- Закрывать заказы сразу после их выполнения;
- Производить отгрузки аккуратно. Ущерб, нанесённый в ходе погрузки, компенсируется за счёт водителя;
- Общаться с диспетчерами по всем возникающим вопросам в чате мобильного приложения в рабочее время с 09:00 до 21:00;
- Иметь при себе напольные весы для взвешивания металла
Запрещено
- Самостоятельно отказываться от заказа;
- Менять на отгрузке сумму доплаты клиента;
- Грубить клиенту;
- Звонить клиентам в нерабочее время (21:00-09:00);
- Выбрасывать мусор и мебель в контейнер дома, где велась погрузка;
- Приезжать на заказ по металлу без весов;
- Договариваться с клиентом о дальнейших отгрузках без Компании Убери.