Партнеры экотакси Убери /Другое дело г. Москва и Московская область

О проекте
Быть экологичнее не только просто, но и интересно: выполняй простые задания, освободи свой дом от ненужных вещей и получишь приятный сюрприз от экотакси «Убери»! Оформить вывоз старого холодильника, кровати или кресла можно по телефону или на сайте, экипаж приедет в течение двух часов и своими силами вынесет и погрузит вещи в спецтранспорт. Все ненужные вещи отправятся на лицензированные предприятия по переработке отходов. Экотакси «Убери» совместно с сервисом «Другое дело» помогает жителям городов поддерживать экопривычки и возвращает до 80% вывозимых вещей обратно в хозяйственный оборот.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Закажи на переработку
Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
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Проект экотакси «Убери» вошел в шорт-лист лучших проектов премии Правительства Москвы
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