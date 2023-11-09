Отличие мусора от отходов - разбираем термины о вторсырье г. Москва и Московская область

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Всё чаще на просторах интернета и в обычной жизни мы слышим такие определения, как «вторсырье», «мусор», «отходы», реже – «вторресурсы» и ТКО. Давайте разберемся в определениях, какие из них являются правильными и в каком контексте их употреблять.

Ежедневно дома мы выбрасываем множество предметов, утративших свои потребительские свойства: коробки, стеклянные и пластиковые бутылки, пищевые отходы, средства гигиены, текстиль и т.д. Для обычных граждан – это мусор, для работников сферы ЖКХ или экологов – это отходы или ТКО (твердые коммунальные отходы). То, что мы отнесли на контейнерную площадку, не является ни вторресурсом, ни вторсырьем, это – отходы.

После попадания на мусоросортировочный завод отходы проходят следующие этапы:

Сортировка . В результате отходы разделяют по составу на различные категории ( фракции): макулатура, пластик, стекло, алюминий, пищевые отходы, текстиль, отходы электроники, опасные отходы и т.д. Отсортированные по фракциям отходы, которые пойдут в дальнейшем на переработку, – это уже вторичные материальные ресурсы или вторресурсы. Помимо «полезных» отходов также образуются «хвосты» или неперерабатываемые отходы, которые впоследствии обезвреживают и захоранивают на специальных полигонах.

. В результате отходы разделяют по составу на различные категории ( фракции): макулатура, пластик, стекло, алюминий, пищевые отходы, текстиль, отходы электроники, опасные отходы и т.д. Отсортированные по фракциям отходы, которые пойдут в дальнейшем на переработку, – это уже вторичные материальные ресурсы или вторресурсы. Помимо «полезных» отходов также образуются «хвосты» или неперерабатываемые отходы, которые впоследствии обезвреживают и захоранивают на специальных полигонах. Утилизация . После сортировки каждая фракция проходит процесс переработки, в результате чего получается сырье для дальнейшего производства новой продукции, т.е. сырье, полученное в результате утилизации отходов, или вторичное сырье.

. После сортировки каждая фракция проходит процесс переработки, в результате чего получается сырье для дальнейшего производства новой продукции, т.е. сырье, полученное в результате утилизации отходов, или вторичное сырье. Обезвреживание и захоронение. Все отходы, не подлежащие дальнейшей переработке, в том числе ядовитые и токсичные, подвергаются различным манипуляциям: изменению физических и химических свойств, изменению состава с целью снижения вреда окружающей среде и здоровью людей и животных. Такие отходы в дальнейшем подлежат захоронению и вторично не используется. Захоронение вторичных ресурсов, подлежащих переработке, запрещено.

Итак, мы определили, что отход – это то, что мы выбрасываем, вторресурсы – то, что можно переработать, а вторсырье – то, из чего будет произведен новый продукт.

Как используются вторичные ресурсы?

С каждым годом процент населения, занимающегося сортировкой мусора, растет. Также увеличивается число контейнеров для раздельного сбора отходов, появляются фандоматы для вторресурсов, пункты сбора ненужных вещей, а также работают экотакси для вывоза мебели и крупногабаритной бытовой техники на переработку. Такой отход можно смело считать вторичным материальным ресурсом, ведь благодаря ему на свет может появиться множество новых вещей.

Еще со времен Советского Союза все знают о вторичном использовании макулатуры, стекла и металлолома, однако, не все задумываются о том, какой ассортимент готовой продукции можно произвести из вторресурсов, ведь технологии переработки (утилизации) растут с каждым годом.

Вот примерный ассортимент продуктов, полученных в результате утилизации .

Из макулатуры производят туалетную и упаковочную бумагу, подложки для яиц, упаковочный картон, одноразовую посуду, газеты, строительные материалы и многое другое.

производят туалетную и упаковочную бумагу, подложки для яиц, упаковочный картон, одноразовую посуду, газеты, строительные материалы и многое другое. Отходы стекла лежат в основе производства посуды, тары, лампочек, строительных материалов, таких как изоляционные материалы, черепица, окна, витражи, мебель и т.д.

лежат в основе производства посуды, тары, лампочек, строительных материалов, таких как изоляционные материалы, черепица, окна, витражи, мебель и т.д. Самое большое многообразие изделий можно изготовить из переработанного пластика . Из самых простых – это пластиковая посуда, кухонная утварь и предметы мебели; строительные материалы – это плитка, террасная доска, дорожное покрытие, плинтуса, карнизы, молдинги. Также отходы пластика лежат в основе многих предметов одежды и текстиля: искусственный мех, обувь, ковры, тюль, наполнитель для курток и пуховиков, одеял, подушек и др.

. Из самых простых – это пластиковая посуда, кухонная утварь и предметы мебели; строительные материалы – это плитка, террасная доска, дорожное покрытие, плинтуса, карнизы, молдинги. Также отходы пластика лежат в основе многих предметов одежды и текстиля: искусственный мех, обувь, ковры, тюль, наполнитель для курток и пуховиков, одеял, подушек и др. Результатом переработки текстиля может стать обтирочная ветошь и регенерированное волокно для продукции технического назначения, например, наполнителем для матрасов.

может стать обтирочная ветошь и регенерированное волокно для продукции технического назначения, например, наполнителем для матрасов. Пищевые отходы в результате утилизации становятся кормами для животных, компостом. Отработанное растительное масло – биотопливом.

в результате утилизации становятся кормами для животных, компостом. Отработанное растительное масло – биотопливом. Резиновая крошка становится покрытием спортивных трасс и дорог, строительными материалами, ограждением дворов и детских площадок, углеводородами.

становится покрытием спортивных трасс и дорог, строительными материалами, ограждением дворов и детских площадок, углеводородами. Наиболее востребованными отходами являются лома черных и цветных металлов . Из них изготавливают различные инструменты, трубы, метизы, готовый прокат, металлический профиль, арматуру, провода, кабель, запчасти для всех видов транспорта, металлическую посуду, а также множество видов строительных и облицовочных материалов.

. Из них изготавливают различные инструменты, трубы, метизы, готовый прокат, металлический профиль, арматуру, провода, кабель, запчасти для всех видов транспорта, металлическую посуду, а также множество видов строительных и облицовочных материалов. Электроника является одним из самых перерабатываемых видов отходов – более 85% вторресурсов уходит в дальнейший оборот. Давайте разберем холодильник. В состав, казалось бы, обычного бытового предмета входят: пластик, резина, стекло, металлы, в том числе драгоценные.

Что будет, если мусор не сортировать?

Большинство отходов, попадающих в контейнер ТКО, не подлежит дальнейшей переработке в связи с невозможностью их очистить от примесей. Например, текстиль в смешанных отходах пачкается, пропитывается неприятными запахами и становится непригодным для дальнейшего использования. Что касается синтетических изделий, одноразовых бумажных стаканчиков, пластиковой посуды, пищевой пленки, средств гигиены (подгузники, зубные щетки, ватные палочки и т.д.), то они также не подлежат переработке и не разлагаются в принципе, при этом, взаимодействуя с окружающей средой, активно выделяют парниковые газы.

К сожалению, об использовании вторичных ресурсов для дальнейшего производства продукции стали говорить не так давно. Отрасль утилизации – одна из самых молодых и быстрорастущих в российской промышленности, для которой законы еще разрабатывают или дорабатывают. Технологии, которые использует бизнес для утилизации отходов, шагнули далеко вперед, и производить можно сотни видов продукции из вторичного сырья. Решать эти задачи необходимо не только на государственном и предпринимательском уровне, каждый из нас может уже сегодня внести существенный вклад в развитие отрасли – начать сортировать отходы.