Блог

Современный холодильник — верный друг на кухне. Он тихо трудится годами, сохраняя наши продукты свежими. Но всему приходит конец. Когда техника выходит из строя или морально устаревает, встает вопрос: что с ней делать?

Самое простое, что приходит в голову — отвезти старого «трудягу» на свалку или оставить у мусорного контейнера. Кажется, что проблема решена. На самом деле, она только начинается. И цена этой «простоты» — вред для планеты и нашего с вами здоровья.

Обычный холодильник — это далеко не просто железный ящик. Это сложный аппарат, который при неправильной утилизации превращается в опасный объект. И главная причина кроется внутри — в хладагенте, известном как фреон.

Что скрывается внутри старого холодильника?

За дверцей вашего старого холодильника таится не только полка для йогуртов. Его «кровеносная система» — это трубки, по которым циркулирует фреон. Именно он заставляет технику охлаждаться.

И вот в чем парадокс: пока фреон надежно запечатан внутри системы, он безопасен. Но стоит холодильнику оказаться на свалке, где его ждут повреждения, коррозия или небрежная разборка, — фреон высвобождается в атмосферу.

Чем опасен фреон?

Разрушает озоновый слой. Некоторые виды фреонов (например, R12 в старых советских моделях) являются главными виновниками образования озоновых дыр, которые ослабляют защиту Земли от ультрафиолетового излучения.

Усиливает парниковый эффект. Потенциал глобального потепления у фреона в тысячи раз выше, чем у углекислого газа (CO2). Попадание в атмосферу фреона из одного холодильника по вредности можно сравнить с выбросами от пробега легкового автомобиля в 20 000 километров.

Вредит здоровью. При высокой концентрации в воздухе пары фреона могут вызывать удушье, головокружение и аллергические реакции.

Оставляя холодильник на обычной свалке, мы не просто избавляемся от хлама. Мы запускаем в природу тихого и очень эффективного «вредителя».

Почему нельзя просто выбросить холодильник с общим мусором?

Это не только безответственно, но и незаконно. Выбрасывая его в неположенном месте, вы рискуете получить штраф. Но даже если забыть о штрафах, остается главное — экологический ущерб. Холодильник на мусорном полигоне:

Выделяет фреон , который годами будет наносить урон атмосфере.

Загрязняет почву и грунтовые воды машинным маслом и другими техническими жидкостями.

Занимает огромное пространство, ведь его металлический корпус будет разлагаться десятки лет.

И самое главное — теряется ценность. Металл, пластик и стекло, из которых сделан аппарат, могли бы получить вторую жизнь.

Как выглядит правильный путь утилизации холодильника?

Ответственная утилизация — это четкий технологический процесс, который превращает опасный предмет в полезное сырье.

Правильный вывоз. Специализированный транспорт доставляет холодильник на перерабатывающий завод, а не на свалку.

Сбор и нейтрализация фреона. Это ключевой этап! С помощью специального оборудования хладагент аккуратно откачивают из системы и отправляют на утилизацию или безопасную переработку.

Демонтаж и сортировка. Холодильник разбирают, отделяя металл, пластик, стекло и изоляционную пену.

Переработка материалов.

Металлический корпус прессуют и отправляют на металлургические комбинаты. Пластиковые детали измельчают в гранулы для производства новых изделий. Стекло и другие материалы также идут во вторичное использование. В результате до 80% материалов старого холодильника возвращается в промышленность, экономя природные ресурсы.

Что делать со старым холодильником вам?

Правильный выбор очевиден — направить на переработку.

Но с крупногабаритными предметами всегда сложно совладать одному. Поэтому существуют сервисы, которые сделают это за вас. Освободят пространство в доме, не дадут сорвать спину, оставят ваше время свободным для других задач и помогут с легкостью сделать шаг к защите окружающей среды.

Позвольте вашему старому холодильнику уйти на достойную «пенсию», превратившись в полезные ресурсы, а не в угрозу для будущего.

Рассчитайте стоимость вывоза прямо сейчас на сайте — это займет меньше минуты, а польза для планеты будет измеряться десятилетиями.