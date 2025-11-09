Блог

Правда и мифы о переработке в России: что реально перерабатывают, а что — нет

Кажется, что о переработке мусора в России не говорит только ленивый. Но чем больше разговоров — тем больше мифов.

«Всё равно всё сваливают на общий полигон»

«Пластик не перерабатывают»

«Это никому не нужно».

Пора честно разобраться, где правда, а где устаревшие стереотипы. Что реально отправляется на заводы, а что годами лежит на свалках?

Миф 1: «Всё равно всё сожгут или вывезут на свалку»

Правда: Да, проблемы есть, но система постепенно меняется. По нацпроекту «Экология» строятся новые мусороперерабатывающие комплексы (МПК). Ключевая разница — в том, куда вы сдаете отходы.

Если выбросили в общий контейнер во дворе — с высокой вероятностью он отправится на мусоросжигательный завод (МСЗ) или полигон. Сортировка мусора «задним числом» на заводе — процесс сложный и дорогой. Именно ваши действия — тот самый рычаг, который либо приближает изменения, либо тормозит развитие циркулярной экономики.

Если сдали в специализированный контейнер или сервису-переработчику/ на перевозку до утилизаторов — сырье попадает прямиком на сортировочную линию, а оттуда — на заводы-переработчики.

Вывод: Главная задача – довезти вещи до правильного места. Дальше система его переработает.

Миф 2: «Перерабатывают только пластиковые бутылки и макулатуру»

Правда: Ассортимент перерабатываемого сырья гораздо шире. Другое дело, что не всё принимают везде.

Что перерабатывают СТАБИЛЬНО и почти везде:

Макулатура: картон (гофрокартон), офисная бумага, газеты, журналы.

Пластик с маркировкой: PET (01) — бутылки из-под напитков; HDPE (02) — канистры, флаконы от бытовой химии; PP (05) — контейнеры, крышки.

Металлы: алюминиевые и жестяные банки, металлическая упаковка.

Стекло: бутылки, банки (целые и битые).

Что перерабатывают, но сложнее - нужно искать спецприемники:

Стекло: оконное, стеклобой.

Пластик: Пленка (LDPE/PE 04), пенопласт, некоторые виды полипропилена.

Тетра Пак и другой многослойный пластик.

Одежда и текстиль.

Батарейки, лампочки, техника (принимают в спецэкобоксах или у специализированных компаний).

Их переработка в разных регионах налажена неравномерно. Главное препятствие для этих материалов — не технология, а логистика. Часто налажена сама переработка, но не выстроен сбор у населения. Из-за этого желающим сдать такое сырье приходится самостоятельно искать переработчика и везти его.

Миф 3: «Пластик с любым номером в треугольнике можно сдать на переработку»

Правда: Это самый опасный миф. Перерабатывают ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ВИДЫ ПЛАСТИКА.

«Зеленый свет» (принимают почти везде):

PET 01 / ПЭТ — бутылки из-под воды, газировки.

HDPE 02 / ПНД — флаконы от шампуней, бытовой химии, канистры.

PP 05 / ПП — крышки, ведра, стаканчики от сметаны, упаковка от круп.

«Желтый свет» (принимают выборочно, нужно уточнять):

LDPE 04 / ПВД — пакеты, стретч-пленка.

PS 06 / ПС — пенопласт, упаковка для тортов.

«Красный свет» (почти НИГДЕ не принимают):

PVC 03 / ПВХ — оконные профили, натяжные потолки, трубы. ТОКСИЧЕН при переработке.

OTHER/O 07 / ДРУГОЕ — многослойные пластики, упаковка от сыра, кофе, корм для животных.

Важно: Предмет должен быть ЧИСТЫМ. Грязная упаковка от йогурта испортит всю партию сырья и отправится на свалку.

Миф 4: «Переработка в России не развита, поэтому нет смысла сортировать»

Правда: Спрос рождает предложение. Чем больше людей сортируют отходы и сдают вторсырье — тем больше заводов будут его перерабатывать. Это рыночные отношения.

Пример: Еще 5 лет назад Тетра Пак почти никто не принимал. Сегодня из него делают рубероид, плиты и другую продукцию, и пунктов приема стало значительно больше.

Статистика: По данным ППК РЭО в 2023 году в России было переработано 12,8% твердых коммунальных отходов (ТКО). Среднегодовой прирост с 2019 года составляет +4,6 процентных пункта.

В 2024 году общий объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в России составил 85,2 млн тонн. Обработке (сортировке) подверглось 53,3% отходов, но значительная их часть после этого всё равно отправилась на полигоны. Непосредственно на переработку (утилизацию) по данным Центра сертификации продукции и услуг было направлено 31,8% ТКО.

С 2030 году планируется сортировать 100% ТБО, отправлять на захоронение не более 50% отходов, а в хозяйственный оборот будет вовлекаться уже от 25% всех отходов. Если смотреть на цифры последних лет – это более чем достижимые цели.

Краткая памятка: что делать прямо сейчас?

Начните с малого. Не пытайтесь сортировать всё и сразу. Выделите 2-3 фракции: макулатура, пластиковые бутылки (PET), алюминиевые банки.

Узнайте адреса. Найдите ближайший пункт приема вторсырья через экологические карты.

Мойте и сушите. Все банки, бутылки и контейнеры нужно сполоснуть от остатков пищи.

Уменьшайте объем. Сминайте бутылки, сплющивайте коробки — так вы сэкономите место и увезете больше за раз.

Используйте сервисы. Для сложных и крупных вещей (мебель, техника, одежда) используйте специализированные сервисы. Если пункты приема далеко от вашего дома, для собираемых фракций можно также заказывать услуги вывоза на переработку – обычно в тариф входит до 5 мешков вторсырья, что по стоимости сопоставимо с поездкой на личном авто до дальнего пункта приема. Вещи всё также отправятся на переработку, но вы инвестируете освободившееся время и силы в то, что важно для вас.

Переработка в России — не миф, а реальность, которая зависит от действий каждого. Начните с одного правильного поступка — и вы уже сделаете вклад в общее дело.