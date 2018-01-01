Вывоз габаритного мусора из квартиры - вывезем ТБО КГМ г. Москва и Московская область

Вывоз крупногабаритного мусора в г. Москва и Московская область

Описание: Экотакси «Убери» бесплатно или по низкой стоимости поможет вывезти из квартиры или дома крупногабаритный мусор. Экипаж приедет на грузовом транспорте, организует спуск с любого этажа, даже без лифта и отправит мусор на утилизацию. Оставьте заявку на нашем сайте и оператор свяжется с вами для уточнения всех деталей. Услуга оказывается «под ключ» и бесплатно. С экотакси вывезти ванну, батареи и старые двери проще, чем вы думаете.

Цена: от 0₽