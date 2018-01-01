О проекте

«Убери» в партнерстве с TrashBack разработали уникальную систему indoor и outdoor рекламы с элементами геймификации. Наша цель — обеспечить эффективный раздельный сбор пластиковой тары, сочетая экологические инициативы с выгодными решениями для бизнеса. Присоединяйтесь к нам в стремлении к чистому будущему и поддержите раздельный сбор пластика в вашем городе.