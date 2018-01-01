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Экотакси "Убери"
Экофандоматы

Экотакси «Убери» и TrashBack - фандоматы для сбора пластика

О проекте

«Убери» в партнерстве с TrashBack разработали уникальную систему indoor и outdoor рекламы с элементами геймификации. Наша цель — обеспечить эффективный раздельный сбор пластиковой тары, сочетая экологические инициативы с выгодными решениями для бизнеса. Присоединяйтесь к нам в стремлении к чистому будущему и поддержите раздельный сбор пластика в вашем городе.

  • Разрушаем границы привычного

    TrashBack создает брендированные арт-объекты, которые служат фандоматами для сбора чистого пластика по индивидуальным макетам заказчиков.

  • Экологичные решения в шаговой доступности

    Каждый желающий может легко вступить в экосистему TrashBack и обменять собранное вторсырье на экокоины, сдавая его в ближайший фандомат.

  • Полный комплекс от сбора до переработки

    Экотакси «Убери» берет на себя ответственность за вывоз пластикового вторсырья из фандоматов и его последующую переработку.

Вывоз на переработку

Что входит в услугу вывоза ненужных вещей

  • Экипаж

    Вызов экипажа

    Подача авто в согласованный временной интервал

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа

    За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

    Доставим все до пунктов переработки

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