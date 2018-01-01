О проекте
«Убери» в партнерстве с TrashBack разработали уникальную систему indoor и outdoor рекламы с элементами геймификации. Наша цель — обеспечить эффективный раздельный сбор пластиковой тары, сочетая экологические инициативы с выгодными решениями для бизнеса. Присоединяйтесь к нам в стремлении к чистому будущему и поддержите раздельный сбор пластика в вашем городе.
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Разрушаем границы привычного
TrashBack создает брендированные арт-объекты, которые служат фандоматами для сбора чистого пластика по индивидуальным макетам заказчиков.
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Экологичные решения в шаговой доступности
Каждый желающий может легко вступить в экосистему TrashBack и обменять собранное вторсырье на экокоины, сдавая его в ближайший фандомат.
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Полный комплекс от сбора до переработки
Экотакси «Убери» берет на себя ответственность за вывоз пластикового вторсырья из фандоматов и его последующую переработку.
Вывоз на переработку
Что входит в услугу вывоза ненужных вещей
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Вызов экипажа
Подача авто в согласованный временной интервал
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Спуск с любого этажа
За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата
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Погрузка в специализированный транспорт
Доставим все до пунктов переработки