Вывезти мебель из 3-комнатной квартиры перед ремонтом г. Москва и Московская область

Вывоз мебели из 3-комнатной квартиры в г. Москва и Московская область

Описание: При переезде или ремонте многие люди сталкиваются с необходимостью избавиться от ненужных вещей. Вывоз старой мебели из трехкомнатной квартиры – сложная и трудоемкая задача, которую невозможно выполнить самостоятельно. Для этого лучше обратиться к профессионалам, которые готовы оказать «под ключ» услуги по демонтажу и вывозу на утилизацию сантехники, кухонного гарнитура, стенок и шкафов, дверей и других предметов мебели. Экотакси «Убери» специализируется на данном виде деятельности и обладает опытом и персоналом, что позволяет освободить пространство максимально быстро и эффективно. При заказе услуги вывоза ненужных вещей из трехкомнатной квартиры, сотрудники компании приедут в указанное время, разберут, вынесут и увезут старую мебель, а также демонтируют встроенные шкафы. Благодаря профессиональной помощи, вы сможете сэкономить время и усилия, а также избежать ненужного стресса. С экотакси «Убери» вы получите качественный и надежный сервис. Необходимо только связаться с нами и договориться об удобном времени приезда.

Цена: 33000₽