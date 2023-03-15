Партнеры экотакси Убери /Арлайн г. Москва и Московская область
вывоз ненужных вещей Арлайн

«Убери» старую мебель – поставь Арлайн!

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О проекте

Освободи жилое пространство – закажи вывоз ненужной мебели на утилизацию. Старый диван, кровать, матрас и шкаф теперь можно отправить на предприятие по переработке. Опытные грузчики приедут в назначенное время, разберут ненужные предметы интерьера, спустят с любого этажа (даже без лифта) и погрузят в специальный транспорт. Экотакси «Убери» и фабрика мебели «Арлайн» обновят ваш интерьер без хлопот и вреда для окружающей среды.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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вывоз ненужных вещей Арлайн

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