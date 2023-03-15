Партнеры экотакси Убери /Арлайн г. Москва и Московская область

О проекте
Освободи жилое пространство – закажи вывоз ненужной мебели на утилизацию. Старый диван, кровать, матрас и шкаф теперь можно отправить на предприятие по переработке. Опытные грузчики приедут в назначенное время, разберут ненужные предметы интерьера, спустят с любого этажа (даже без лифта) и погрузят в специальный транспорт. Экотакси «Убери» и фабрика мебели «Арлайн» обновят ваш интерьер без хлопот и вреда для окружающей среды.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Закажи на переработку
Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
Публикации о проекте
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«Убери» ненужную мебель
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3000 диванов получили вторую жизнь
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года
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Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
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43% россиян положительно относятся к утилизации техники