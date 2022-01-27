Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку г. Москва и Московская область

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Экотакси «Убери», всероссийский экологический сервис, подводит итоги работы за 2022 год.

Несмотря на вызовы ушедшего года, сервис уверенно демонстрировал свою востребованность: объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов.

Чаще всего в 2022 году заказывали вывоз на экологичную переработку крупной бытовой техники (почти 36 тыс. единиц), старой мебели (более 3,7 тыс.) и ванн (более 1 тыс.).

По территориальному признаку с большим отрывом традиционно лидирует в рейтинге Московский регион, откуда поступило свыше 41 тыс. заявок. Далее расположились по убыванию количества заказов крупные города-миллионники: Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Воронеж и Екатеринбург.

Среднее число заявок по стране в месяц составляло 3,5 тыс. Наиболее результативным стал декабрь – контактный центр экотакси обрабатывал в среднем 150 обращений в сутки, а в предпраздничные дни – до 220.

Экотакси «Убери» продолжает активное сотрудничество с партнерами, среди которых крупные ритейлеры, маркетплейсы, банки, экологические центры, управляющие компании, магазины товаров для здорового образа жизни на всей территории России. В 2022 г. вывоз устаревших или ненужных бытовых приборов особо пользовался популярностью у клиентов сетевых магазинов по продаже техники: Холодильник.ру, Ситилинк и др. Также благодаря масштабному проекту по работе на портале mos.ru услуги стали доступны большому количеству жителей Москвы.

«Надеюсь, что нам удастся сохранить взятый в уходящем году темп развития. Мы продолжим совершенствовать программу вывоза на переработку, чтобы услуга экотакси была доступна и удобна каждому. В наших планах обеспечение роста и партнерской сети: наращивание контактов с утилизаторами на всей территории страны для расширения географии присутствия сервиса. Отдельно хочу отметить новое направление: теперь мы вывозим на переработку мебель. Все, кто приветствует экологический образ жизни, могут с нашей помощью передать ненужные диваны, кровати, матрасы на ближайшее лицензированное рециклинговое предприятие», – отметил генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.