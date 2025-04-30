Новости

Полезные новости для жителей Москвы и Подмосковья!

<br> </br>

С 1 по 31 мая в рамках акции <a href="https://uberi.pro/akcii/besplatniy-vivoz">«Чистый дом»</a> вы можете воспользоваться <text style="font-weight: bold">бесплатным вывозом ненужных вещей</text>!

<br> </br>

Это отличная возможность освободить пространство в вашем доме с заботой об окружающей среде.

Все вещи, пригодные для вторичного использования будут вывезены бесплатно, а для вывоза хлама на переработку не надо оформлять отдельный заказ. Все может быть вывезено одновременно.

<br> </br>

Не знаете, что делать с устаревшей мебелью, старыми книгами, игрушками или одеждой? Мы поможем!

<br> </br>

<p style="font-weight: bold">Заказывайте вывоз совершенно бесплатно в течение всего месяца. Давайте сделаем наши дома и квартиры чище вместе! </p>