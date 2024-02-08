В Москве с помощью онлайн-сервиса отправили на переработку более 1 тыс. тонн металла - новости экотакси «Убери» г. Москва и Московская область

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Пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления" рассказала ТАСС об переработке более 1 тыс. тонн металла. За время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" на утилизацию было отправлено более 1,5 тыс. тонн втросырья, в том числе металлосодержащие ванны, железные двери и бытовая техника. Полезные фракции, извлеченные из сырья, активно используются в производстве металлоконструкций, фурнитуры, автозапчастей и так далее.

Экотакси «Убери» и сервис "Вывоз ненужных вещей" давно сотрудничают, чтобы облегчить жизнь москвичей и сохранить окружающую среду, вывозя на переработку ненужные вещи - мебель, крупную бытовую и оргтехнику, двери, ванны и макулатуру.

Источник: ТАСС