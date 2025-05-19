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Экотакси «Убери» активно сотрудничает не только с переработчиками и экоцентрами, но и с магазинами мебели, бытовой техники, управляющими компаниями и благотворительными организациями. Это позволяет сделать процесс вывоза ненужных вещей, старой мебели или сломанной техники максимально простым и удобным для вас.

Мы верим, что комфорт и забота об экологии могут идти рука об руку. Это не только креативно и уютно, но и очень полезно для нашей жизни!

Одним из наших партнеров является компания TrashBack, эксперт в области цикличной экономики. Они предлагают решения в три этапа:

Вовлечение жителей в раздельный сбор через цифровые платформы и экологичные акции. Создание мебели, декора и освещения с использованием 3D-принтера, работающего на вторичном сырье. Разработка креативных фандоматов для вторсырья из переработанных материалов.

TrashBack помогает каждому жителю заказать вывоз накопившегося вторсырья и даже создать индивидуальный проект, например, садовую мебель с помощью 3D-принтера.

И, кстати, если вы участвуете в Экоиграх Московской области или периодически сдаете пластиковые крышечки, значит, вы уже стали частью этой удивительной экосистемы, которую создает наш гордый партнёр!