Как работает сервис утилизации крупного хлама в Москве - новости экотакси «Убери» г. Москва и Московская область

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Что делать, когда сломалась старая стиральная машинка, пришло время обновить ванну, а старые автозапчасти некуда деть? Всё просто! Воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей», который уже давно занимается вывозом хлама у москвичей на переработку.

В понятие хлама входит и мебель, и техника, и двери, и пианино. Чтобы воспользоваться сервисом и сдать в переработку старое, сломанное, ненужное, достаточно оформить заявку на сайте.

Экотакси «Убери» и сервис «Вывоз ненужных вещей» - давние партнёры и вместе трудятся для удобства москвичей и сохранения экологии.

Источник: Комсомольская правда