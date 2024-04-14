Переработка отходов: быть экологичным проще, чем кажется г. Москва и Московская область

Ежедневно из столицы вывозят 10 тысяч тонн отходов. И только 50% из них отправляется на переработку после сортировки.

Для москвичей уже привычно сортировать мусор на перерабатываемый и неперерабатываемый. Но часть полезных ресурсов все так же ждет сжигание или захоронение вместо возвращения в производство.

Иногда причина банальна — в общем контейнере отходы перемешиваются и в дальнейшем одни полезные фракции сложно отделить от других. Например, пакеты из-под соков и молока могут быть испорчены, если их вовремя не помыть: там просто заведется новая жизнь, и для переработки такие отходы уже не годятся.

На подготовку к утилизации алюминиевых банок с остатками напитков уходит больше ресурсов, чем на подготовку сухих банок без посторонних предметов. А ведь из них можно произвести автомобильные детали и моторы, фурнитуру, кабели. На подмосковном заводе «ПК «Вторалюминпродукт» алюминиевую тару переплавляют при температуре 700 градусов. Из жидкого алюминия делают металлические брикеты, которые и становятся основой для производства новых товаров.

С пластиковыми бутылочками то же самое: достаточно сполоснуть их водой и отправить в соответствующие контейнеры или сдать в пункты приема, а на заводе они станут ведрами, тазами или новыми пластиковыми бутылками. Даже крышки собирать отдельно не нужно: на заводе делают это автоматически.

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Металл, бумага, пластик, стекло, текстиль — все это потенциально новые, более дешевые товары, на производство которых тратится меньше ресурсов за счет использования вторсырья.

Крупногабаритные отходы и большие объемы мусора не нужно самостоятельно отвозить в пункты приема. Для жителей Москвы и Московской области работает экологический сервис «Убери». Экотакси является партнером всех крупных городских сервисов, таких как «Мегабак», управляющих компаний Москвы и области, сетевых магазинов мебели и электроники и экоцентров, например «Собиратор».

«Собиратор» объединяет 200 тысяч единомышленников в 5 экоцентрах в разных регионах России. 100 тыся килограммов вторсырья отправляется на переработку благодаря «Собиратору» ежемесячно.

Все, что нужно, — согласовать удобные дату и время, причем избавиться от хлама можно в тот же день. Команда «Убери» заберет на переработку как крупногабаритные отходы — чугунные ванны, электрические и газовые плиты, холодильники, пианино и автомобили, так и небольшие предметы: мелкую бытовую технику, стул или тумбочку. Как-то упаковывать предметы или тем более выносить их на лестничную клетку или к подъезду не придется: профессионалы «Убери» сами рассортируют вещи, погрузят, даже если в доме нет лифта, и доставят их на перерабатывающие заводы.

В один клик избавьтесь от ненужной мебели и техники, мешков с пластиковыми бутылками, старых окон, дверей и ванн.