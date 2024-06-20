Итоги премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024" г. Москва и Московская область

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ТОП-200 российских компаний боролись за премию «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024»

ЛУКОЙЛ, Норникель, РЖД, Газпром, Леруа Мерлен — вот с какими гигантами пришлось соперничать городскому экологическому сервису «Убери».

Поздравляем победителей с заслуженными наградами и благодарим каждого, кто делает жизнь общества комфортнее, а экономику страны — сильнее.

Гордимся, что экотакси «Убери» назвали в числе лауреатов премии из более чем 200 номинантов.

С 2018 года компания выполнила более 370 тысяч заказов. И мы не планируем останавливаться: будем наращивать обороты из года в год и двигаться только вперед!

Ежегодная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных экологических технологий как важнейшего элемента повестки ESG.