Сотрудничество между "Убери" и магазином "Шатура": обновите мебель и помогите экологии! г. Москва и Московская область

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Экологический сервис «Убери» и федеральный производитель корпусной, мягкой мебели и мебели на заказ МК «Шатура» объявили о сотрудничестве. Теперь обновить мебель еще проще: совершите покупку онлайн или в магазинах сети «Шатура» Москвы и Московской области и бесплатно отправьте на переработку старую мебель с экотакси «Убери».

МК «Шатура» по праву занимает лидирующие позиции на мебельном рынке России более 60 лет. Регулярная модернизация производственного оборудования, многоуровневый тест-драйв каждого изделия и отточенный клиентский сервис делают МК «Шатура» компанией вне времени.

Сотни точек продаж по всей России и странам СНГ, несколько поколений довольных покупателей и 100% узнаваемости бренда говорят об одном: МК «Шатура» знает секрет идеальной мебели. Современные функциональные дизайнерские решения и экологичный состав продукции — коллекции мебели МК «Шатура» предпочитают те, кто выбирает для себя лучшее.

Сотрудничество с экотакси «Убери» стало новой ступенью в развитии МК «Шатура».

Экотакси — удобный онлайн-сервис по вывозу ненужных вещей и хлама на переработку. «Убери» уже сотрудничает с крупнейшими городскими проектами, такими как «Мегабак». Среди партнеров «Убери»: гипермаркеты «Техпорт», «М.Видео», экопункты «РТ-Инвест», «Холодильник.ру», «Другое дело» управляющие компании Москвы и Подмосковья, экоцентры «Собиратор», «Сборка», «Немузей мусора».

С «Убери» только за 2023 год на переработку отправились:

20 000 единиц крупной бытовой техники (холодильники, стиральные и посудомоечные машины, газовые и электрические плиты);

3 000 предметов мебели (диваны, шкафы, кровати, тумбочки и стулья);

500 металлосодержащих ванн;

200 металлических дверей;

2 тонны вещей в рамках акции «Чистый дом» совместно с ресурсным центром «Мосволонтер».

Только за первую половину 2023 клиентами сервиса стали более 25 тысяч человек, а общее число заказов превысило 100 тысяч. Самые активные пользователи — жители Москвы и Подмосковья, но спрос растет и в других регионах страны: Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области, города-миллионники Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж.

5 тысяч заявок принимает экотакси ежемесячно. В «Убери» обращаются, чтобы вывезти ненужные вещи после ремонта, во время подготовки помещения к продаже и в периоды весенне-осеннего расхламления на дачах, в офисах и квартирах.

Экотакси «Убери» оказывает услуги по вывозу ненужных вещей, мебели и техники «под ключ». 85% из них бесплатны. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Все вещи отправляются на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке отходов. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно позвонить или заполнить заявку на сайте.