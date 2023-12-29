Партнерам экотакси Убери г. Москва и Московская область

Сотрудничество с «Убери»

Экотакси «Убери» всегда открыто к сотрудничеству с компаниями, которые разделяют наш ответственный и осознанный подход к утилизации ненужных вещей. Мы занимаемся не только вывозом на переработку, но и популяризируем раздельный сбор отходов, занимается экопросвещением, поддерживаем инициативы государства и бизнеса, активно участвуем в благотворительных проектах.

Партнерство с экотакси «Убери» строится на взаимовыгодных условиях: для клиентов компаний-партнеров организуется совместный сервис по вывозу ненужных вещей с использованием агентской схемы взаимодействия. Партнеры размещают на своих онлайн и оффлайн-площадках информацию о сервисе экотакси «Убери», при этом вся операционная деятельность осуществляется экотакси «Убери». Партнеры получают дополнительный доход, лояльность клиентов и положительный эффект от участия в экопроекте в рамках реализации ESG-политики.

Современная CRM-система позволяет оперативно подключать новых партнеров, осуществлять мониторинг за качественным выполнением поступивших заказов и предоставлять отчетность для осуществления взаиморасчетов. Если ваша компания развивает корпоративную социальную ответственность, хочет внести полезный вклад в экологию или снизить углеродный след, то в нашем лице вы можете найти надежных партнеров.

Сотрудничество с «Убери»
Оставить заявку

Партнеры

  • Вывоз ненужных вещей Холодильник.ру
  • Вывоз ненужных вещей Ситилинк
  • Вывоз бытовой техники на утилизацию в Мвидео
  • Вывоз ненужных вещей Wildberries
  • ЯндексМаркет
  • Вкусвил
  • Клевер
  • Вывоз ненужных вещей мосру
  • вывоз ненужных вещей мосэнергосбыт
  • мегабак
  • Кармит
  • Неамазон
  • Мособлгаз
  • СногоСна
  • Мебхоум
  • Нонтон
  • Своя Техника
  • Белфан
  • Установка.ру
  • ПК Вторалюминпродукт
  • Партнер Чумодан
  • Вывоз бытовой техники на переработку в Кликер
  • Вывоз ненужных вещей мособлеирц
  • Вывоз ненужных вещей мосволонтер
  • Вывоз ненужных вещей рсхб россельхозбанк
  • Вывоз ненужных вещей технопарк
  • Вывоз ненужных вещей айсберг
  • Вывоз ненужных вещей фандоматы РТ-Инвест
  • общественный контроль
  • Другое дело

Заявка на сотрудничество

Если вы хотите предложить участие в социальных проектах или создать совместный проект, направляйте свои предложения нам, и мы найдем самое оптимальное решение для Вас.

ФИО *
Электронная почта
Вопрос *

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Контакты

Городской номер телефона 8 (495) 414-11-24
Время работы

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Наш офис

Москва, ул. Суздальская, дом 14а, пом. 17

Наша почта info@uberi.pro (для общих вопросов)
Наша почта pr@uberi.pro (для прессы)

Последние события