Партнерам экотакси Убери г. Москва и Московская область

Сотрудничество с «Убери»
Экотакси «Убери» всегда открыто к сотрудничеству с компаниями, которые разделяют наш ответственный и осознанный подход к утилизации ненужных вещей. Мы занимаемся не только вывозом на переработку, но и популяризируем раздельный сбор отходов, занимается экопросвещением, поддерживаем инициативы государства и бизнеса, активно участвуем в благотворительных проектах.
Партнерство с экотакси «Убери» строится на взаимовыгодных условиях: для клиентов компаний-партнеров организуется совместный сервис по вывозу ненужных вещей с использованием агентской схемы взаимодействия. Партнеры размещают на своих онлайн и оффлайн-площадках информацию о сервисе экотакси «Убери», при этом вся операционная деятельность осуществляется экотакси «Убери». Партнеры получают дополнительный доход, лояльность клиентов и положительный эффект от участия в экопроекте в рамках реализации ESG-политики.
Современная CRM-система позволяет оперативно подключать новых партнеров, осуществлять мониторинг за качественным выполнением поступивших заказов и предоставлять отчетность для осуществления взаиморасчетов. Если ваша компания развивает корпоративную социальную ответственность, хочет внести полезный вклад в экологию или снизить углеродный след, то в нашем лице вы можете найти надежных партнеров.
Партнеры
Контакты
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Москва, ул. Суздальская, дом 14а, пом. 17
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