Партнеры экотакси Убери /Управляющие компании г. Москва и Московская область

О проекте
Услугу по вывозу бытовой техники, ненужной мебели и крупногабаритного мусора совместно с крупнейшими Управляющими компаниями Москвы и области представляет экотакси «Убери». Наши специалисты приедут в кратчайшие сроки, вынесут, погрузят вещи в спецтранспорт и отправят на утилизацию. Экотакси «Убери» сотрудничает с УК Маторин, УК ВС, MR Group, ПИК, ЖК Лайм, УК Высота, Павлино, А 101, УК Красногорск и другими. Мы поможем вам избавиться от ненужных вещей и сохранить свое время и силы.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
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Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
Публикации о проекте
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Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
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«Убери» ненужную мебель
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3000 диванов получили вторую жизнь
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года
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АО «Мосэнергосбыт» предлагает своим клиентам новую услугу – вывоз ненужных вещей на утилизацию
Клиенты «Мосэнергосбыта» в Москве и Подмосковье могут воспользоваться новой услугой по вывозу на переработку ненужных вещей
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Экотакси «Убери» поможет покупателям ВкусВилла стать экологичнее
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