Партнеры экотакси Убери /Управляющие компании г. Москва и Московская область
вывоз ненужных вещей в управляющих компаниях

Сервис «Убери» «под ключ»: от заселения до эксплуатации

Оставить заявку

О проекте

Услугу по вывозу бытовой техники, ненужной мебели и крупногабаритного мусора совместно с крупнейшими Управляющими компаниями Москвы и области представляет экотакси «Убери». Наши специалисты приедут в кратчайшие сроки, вынесут, погрузят вещи в спецтранспорт и отправят на утилизацию. Экотакси «Убери» сотрудничает с УК Маторин, УК ВС, MR Group, ПИК, ЖК Лайм, УК Высота, Павлино, А 101, УК Красногорск и другими. Мы поможем вам избавиться от ненужных вещей и сохранить свое время и силы.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

Закажи на переработку

Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5-и минут !

Ваше имя *
Электронная почта

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Вывоз бытовой техники на переработку

Публикации о проекте

Партнеры

ПИК-Комфорт МР Групп