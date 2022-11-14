Экотакси «Убери» поможет покупателям ВкусВилл г. Москва и Московская область

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Накануне Всемирного дня рециклинга стартовало сотрудничество проекта «Убери» с фуд-ритейлером. Теперь пользователи сайта и интернет-магазина ВкусВилл могут заказать услугу по вывозу через экотакси «Убери» ненужных вещей, бытовой техники и мебели на переработку.

Оформить заявку можно кликнув на название экотакси в разделе магазина, посвящённом экоинициативам ВкусВилла. После этого сотрудник контактного центра перезвонит и согласует удобное время прибытия машины и экипажа. Переданные стиральные машинки, холодильники, шкафы и кровати отправятся прямиком на ближайшие рециклинговые предприятия. Грузчики «Убери» сами спустят тяжёлые и габаритные вещи с любого этажа и погрузят в автомобиль. За каждый вызов экотакси, оформленный до 15 декабря, пользователи получат по 50 бонусов на карту лояльности ВкусВилл.

«Мы ожидаем, что данная услуга будет пользоваться спросом у клиентов ВкусВилл. Это люди с высоким уровнем осознанности и вовлечённости в здоровый образ жизни, защиту окружающей среды. Более 80% объёма передаваемых нами на перерабатывающие предприятия крупной бытовой техники и мебели становятся в итоге новыми строительными и отделочными материалами, комплектующими для автотранспорта и мебели, частью электротоваров. Это очень хороший показатель! И чем больше людей будет вовлекаться в подобные проекты и инициативы, тем лучше будет наш совместный результат», – комментирует новое партнёрство Александра Дяткова, представитель экотакси «Убери».

За несколько лет своей работы экотакси «Убери» успешно выполнило более 50 000 заказов на вывоз пришедших в негодность вещей и отходов на переработку. 18 000 тонн вторсырья обрели новую жизнь, не попав на свалки, в лес или водоёмы.

На текущий момент сервис «Убери» действует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени, Перми.

Экотакси можно заказать любым удобным способом: через мобильное приложение AppStore, GooglePlay, на сайте uberi.pro или позвонив номеру телефона 8(499) 286-93-93