Отзывы о работе экотакси Убери г. Москва и Московская область

Отзывы
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Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
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Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
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Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
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Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
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Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
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Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!