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Экотакси "Убери"
бесплатный вывоз вещей

Акция "Чистый дом" 2025

Заказать вывоз

Бесплатный вывоз ненужных вещей

С 1 мая по 31 мая 2025 года для жителей Москвы и Московской области проводится акция по бесплатному вывозу ненужных вещей.

Проводите сезонную генеральную уборку, готовитесь к ремонту или традиционно расхламляете дом или квартиру каждый сезон?

Часть вещей можно вывезти бесплатно, а весь ненужных хлам оперативно направить на переработку без лишних усилий.

Всю тяжелую работу оставьте нам! Вам не придется выносить тяжести, искать точки сбора вещей на благотворительность или специальные площадки под крупногабаритный мусор, создавать объявления о передаче ненужных вещей и отвечать на массу звонков.

Что можно вывезти бесплатно?

  • Крупную и мелкую бытовую технику, пригодную для повторного использования
  • Целую мебель от 2000г.
  • Чистую одежду и обувь, пригодную для использования и целые игрушки, посуду, книги, собранные в пакеты (от 4 мешков)

    • Как заказать бесплатный вывоз?

    1. Первый этап

      Подготовьте ненужные вещи

    2. Этап второй

      Сделайте фото вещей

    3. Третий этап

      Оставьте заявку на вывоз

    4. Четвертый этап

      Согласуйте условия и время

    Вопросы по акции

    • Как быстро выполнят заказ

      У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа. При необходимости, можно заказать услугу срочного выезда или прибытия ко времени. Стоимость дополнительной услуги составляет 2 000 руб.

    • Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

      Ручной спуск с 1 по 5 этаж производится бесплатно. Если необходимо вручную спустить вещи с 6 этажа и выше, требуется доплата 2 000 руб.

    • Где проходит акция

      Акция "Чистый дом" доступна всем жителям Москвы и  Подмосковья.

    • Все ли вещи вывозятся бесплатно

      Все предметы, пригодные для повторного использования можно вывезти бесплатно. Исключения составляет доплата за срочный вывоз или ручной спуск с 6 этажа и выше.
      Вещи, находящиеся в антисанитарном состоянии или не пригодные для вторичного использования вывозятся по тарифам вывоза на переработку.

    • Как перенести время выполнения заказа

      Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.

    Оформить заказ экотакси

    Закажите вывоз через форму ниже
    или по номеру телефона +7 495 476-44-99

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