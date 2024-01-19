Бесплатный вывоз ненужных вещей

С 1 мая по 31 мая 2025 года для жителей Москвы и Московской области проводится акция по бесплатному вывозу ненужных вещей.

Проводите сезонную генеральную уборку, готовитесь к ремонту или традиционно расхламляете дом или квартиру каждый сезон?

Часть вещей можно вывезти бесплатно, а весь ненужных хлам оперативно направить на переработку без лишних усилий.

Всю тяжелую работу оставьте нам! Вам не придется выносить тяжести, искать точки сбора вещей на благотворительность или специальные площадки под крупногабаритный мусор, создавать объявления о передаче ненужных вещей и отвечать на массу звонков.

Что можно вывезти бесплатно? Крупную и мелкую бытовую технику, пригодную для повторного использования Целую мебель от 2000г. Чистую одежду и обувь, пригодную для использования и целые игрушки, посуду, книги, собранные в пакеты (от 4 мешков)