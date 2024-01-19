20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
С 1 мая по 31 мая 2025 года для жителей Москвы и Московской области проводится акция по бесплатному вывозу ненужных вещей.
Что можно вывезти бесплатно?
Проводите сезонную генеральную уборку, готовитесь к ремонту или традиционно расхламляете дом или квартиру каждый сезон?
Часть вещей можно вывезти бесплатно, а весь ненужных хлам оперативно направить на переработку без лишних усилий.
Всю тяжелую работу оставьте нам! Вам не придется выносить тяжести, искать точки сбора вещей на благотворительность или специальные площадки под крупногабаритный мусор, создавать объявления о передаче ненужных вещей и отвечать на массу звонков.
Что можно вывезти бесплатно?
Подготовьте ненужные вещи
Сделайте фото вещей
Оставьте заявку на вывоз
Согласуйте условия и время
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа. При необходимости, можно заказать услугу срочного выезда или прибытия ко времени. Стоимость дополнительной услуги составляет 2 000 руб.
Ручной спуск с 1 по 5 этаж производится бесплатно. Если необходимо вручную спустить вещи с 6 этажа и выше, требуется доплата 2 000 руб.
Акция "Чистый дом" доступна всем жителям Москвы и Подмосковья.
Все предметы, пригодные для повторного использования можно вывезти бесплатно. Исключения составляет доплата за срочный вывоз или ручной спуск с 6 этажа и выше.
Вещи, находящиеся в антисанитарном состоянии или не пригодные для вторичного использования вывозятся по тарифам вывоза на переработку.
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
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