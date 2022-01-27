Партнеры экотакси Убери /Экоцентры г. Москва и Московская область
вывоз ненужных вещей

«Убери» - участник обучающих программ экоцентров

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О проекте

Экоцентры «Собиратор», «Сборка», «Немузей мусора» реализуют образовательные программы для населения по правильной сортировке и переработке мусора, а в партнёрстве с экотакси «Убери» осуществляют вывоз крупногабаритной бытовой техники. Сервис позволяет отправить на утилизацию стиральную машину, холодильник, плиту, духовку, посудомоечную машину, чугунную ванну или стальные и железные двери. Собранные вторресуры поступают на предприятия по переработке отходов для дальнейшего использования в производстве различной продукции.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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вывоз ненужных вещей на переработку

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