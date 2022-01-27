Партнеры экотакси Убери /Экоцентры г. Москва и Московская область

О проекте
Экоцентры «Собиратор», «Сборка», «Немузей мусора» реализуют образовательные программы для населения по правильной сортировке и переработке мусора, а в партнёрстве с экотакси «Убери» осуществляют вывоз крупногабаритной бытовой техники. Сервис позволяет отправить на утилизацию стиральную машину, холодильник, плиту, духовку, посудомоечную машину, чугунную ванну или стальные и железные двери. Собранные вторресуры поступают на предприятия по переработке отходов для дальнейшего использования в производстве различной продукции.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
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Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
Публикации о проекте
- Новости
Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
- Видео
Как экологично избавиться от ненужных вещей
Правильная утилизация старой техники, мебели из дома, дачи или гаража.
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Экология в интерьере
Цифровой Wildberries
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3000 диванов получили вторую жизнь
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года