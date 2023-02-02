Партнеры экотакси Убери/Холодильник.ру г. Москва и Московская область
Вывоз ненужных вещей Холодильник.ру

Экотакси «Убери» и Холодильник.ру бесплатно вывезут крупногабаритную бытовую технику

О проекте

Экотакси «Убери» принимает для вывоза на переработку бытовую технику в любом состоянии: холодильники, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, встраиваемую технику и т.д. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже самых крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Вся техника отправляется на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке электронных и металлосодержащих отходов. Оставьте заявку – остальное сделает сервис экотакси!

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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Вывоз ненужных вещей Холодильник.ру

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