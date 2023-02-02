Партнеры экотакси Убери/Холодильник.ру г. Москва и Московская область

О проекте
Экотакси «Убери» принимает для вывоза на переработку бытовую технику в любом состоянии: холодильники, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, встраиваемую технику и т.д. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже самых крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Вся техника отправляется на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке электронных и металлосодержащих отходов. Оставьте заявку – остальное сделает сервис экотакси!
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Закажи на переработку
Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
Публикации о проекте
- Новости
HOLODILNIK.RU и экотакси «Убери» подвели итоги совместной работы в 2022 году
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Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
- Новости
43% россиян положительно относятся к утилизации техники
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Как экологично избавиться от ненужных вещей
Правильная утилизация старой техники, мебели из дома, дачи или гаража.