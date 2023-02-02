HOLODILNIK.RU и экотакси «Убери» подвели итоги г. Москва и Московская область

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За минувший год клиенты интернет-магазина HOLODILNIK.RU, специализирующегося на продаже электроники и бытовой техники, активно пользовались услугами по вывозу на переработку старых устройств и электроприборов.

Экотакси «Убери», выступающее провайдером сервиса, вывезло на утилизацию более 4000 единиц преимущественно крупной бытовой техники общим весом почти 112 000 кг.

В 2022 году чаще всего на утилизацию отправляли крупную бытовую технику: холодильники (2185 шт.), стиральные машины (1312 шт.) и газовые плиты (341 шт.). По данным сервиса самые экоответственные клиенты проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, откуда поступило наибольшее количество заявок.

Экотакси «Убери» принимает для вывоза на переработку бытовую технику в любом состоянии: холодильники, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, встраиваемую технику и т.д. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже самых крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Вся техника отправляется на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке электронных и металлосодержащих отходов. При помощи специального оборудования приборы измельчаются и разбиваются магнитами на фракции, далее уходят на производственные предприятия в качестве сырья и возвращаются во вторичный оборот в составе, например, автомобильных запчастей или новых комплектующих для бытовой техники.

«Экологический проект HOLODILNIK.RU и экотакси «Убери» успешно реализуется с 2021 г. Мы уверены, что совместный сервис будет востребован среди клиентов в наступившем году и станет дополнительным шагом к реализации концепции Zero Waste - философии быта без отходов», – отметила директор по маркетингу экотакси «Убери» Александра Дяткова.