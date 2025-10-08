Новости

Символ цикличности: как наш арт-объект путешествовал и вернулся домой

История нашего арт-объекта — это наглядная иллюстрация того, во что мы верим: вещам можно и нужно давать вторую жизнь. Несколько лет назад экотакси «Убери» совместно с Немузеем Мусора создали уникальный арт-объект. Его цель была простой и важной — показать, во что превращаются ненужные вещи после переработки. Это были самые популярные фракции, которые мы ежедневно спасаем от свалки.

Его путь начался в Москве, где он первым встречал гостей Немузея, наглядно демонстрируя философию осознанного потребления. Затем объект переехал в наш офис, где стал живым напоминанием для всей команды о нашей главной миссии — сокращать объемы полигонных отходов и повышать долю возвращения ценных ресурсов в экономику замкнутого цикла.

И вот новый виток! Мы с радостью сообщаем, что арт-объект возвращается в родные стены Немузея, но теперь — в Екатеринбурге! Это символичное воссоединение.

Увидеть арт-объект своими глазами можно с октября ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу:

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12.

Приходите, чтобы вдохновиться на экологичные поступки и увидеть, как хлам превращается в искусство и новые ресурсы.