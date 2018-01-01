Раскрытие информации экотакси Убери г. Москва и Московская область

Раскрытие информации
Реквизиты компании ООО "Мои платежи"
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Мои Платежи» Сокращенное наименование ООО «Мои Платежи» Идентификационный номер ИНН 7720388608 Код принадлежности предприятия КПП 772001001 Основной государственный регистрационный номер 1177746705300 ОКПО 16651923 ОКВЭД
66.19.6 Деятельность по приему платежей
физических лиц платежными агентами
Юридический адрес 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.14а пом.17 Почтовый адрес 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.14а пом.17 Фактический адрес 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24 Телефон +7 (916) 485-07-01 Электронный адрес ivanov@uberi.pro
Расчетный счет:
Наименование банка:
Корреспондентский счет:
БИК:
40702810938000065460
ПАО СБЕРБАНК
г.Москва
30101810400000000225
044525225
Генеральный директор Иванов Дмитрий Александрович Главный бухгалтер Иванов Дмитрий Александрович
Лицензия на использование сервиса Убери № МП07 от 2022г.
Лицензия на использование сервиса Убери № МП07 от 2022г.
Публичная оферта Мои платежи № МП08 от 18.05.2021
Часть 1 и Часть 2