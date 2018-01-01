Вывоз холодильника из квартиры бесплатно на утилизацию г. Москва и Московская область

Вывоз холодильника в г. Москва и Московская область

Описание: Не знаете как и куда выбросить старый неработающий холодильник? Обращайтесь в наш сервис по вывозу бытовой техники! Мы бесплатного заберем холодильник любой модели и в любом состоянии. Экипаж оперативно приедет к вам домой, вывезет сломанный холодильник и отправит его на утилизацию в соответствии с экологическими стандартами. Не забывайте, что неправильная утилизация бытовой техники может негативно повлиять на окружающую среду. Доверьтесь профессионалам экотакси «Убери». Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам прямо сейчас! Мы бесплатно вывезем ваш старый холодильник.

Цена: Бесплатно