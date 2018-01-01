Вывезти унитаз на утилизацию в Москве г. Москва и Московская область

Вывоз унитаза в г. Москва и Московская область

Описание: Экотакси «Убери» предоставляет услуги по вывозу унитазов и другой сантехники на утилизацию. Специалисты сервиса аккуратно вынесут старое и ненужное оборудование, спустят с любого этажа и отправят на лицензированное предприятие по переработке. Будьте уверены, что сотрудничество с нами – это быстрое и надежное решение проблемы с вывозом ненужных вещей, мебели и техники по фиксированной цене.

Цена: 1800₽