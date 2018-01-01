Часто задаваемые вопросы по вывозу ненужных вещей г. Москва и Московская область

Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт - Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp\ Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up/ Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.