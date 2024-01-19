Партнеры экотакси Убери/РТ-Инвест г. Москва и Московская область

«Убери» и экопункты «РТ-Инвест» — сохраним планету чистой вместе

О проекте

Куда девать бутылки и банки, чтобы они не валялись по всей планете? Можно выбросить в контейнер возле дома, а можно сдать в пункты приема «РТ-Инвест» для дальнейшей переработки. Экопункты «РТ-Инвест» принимают пластиковую и алюминиевую тару из-под напитков. Сдавай тару в фандоматы «РТ-Инвест», копи баллы и меняй на бонусы в любимых магазинах. Например, скидку на вывоз ненужных вещей в экотакси «Убери». Экипаж приедет в течение двух часов, самостоятельно вынесет и вывезет на утилизацию старые вещи. «РТ-Инвест» и «Убери» помогают сохранить планету чистой, а населению избавиться от старого хлама.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

Закажи на переработку

Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5-и минут !

Ваше имя *
Электронная почта

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Публикации о проекте

Партнеры