Партнеры экотакси Убери/РТ-Инвест г. Москва и Московская область

20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Куда девать бутылки и банки, чтобы они не валялись по всей планете? Можно выбросить в контейнер возле дома, а можно сдать в пункты приема «РТ-Инвест» для дальнейшей переработки. Экопункты «РТ-Инвест» принимают пластиковую и алюминиевую тару из-под напитков. Сдавай тару в фандоматы «РТ-Инвест», копи баллы и меняй на бонусы в любимых магазинах. Например, скидку на вывоз ненужных вещей в экотакси «Убери». Экипаж приедет в течение двух часов, самостоятельно вынесет и вывезет на утилизацию старые вещи. «РТ-Инвест» и «Убери» помогают сохранить планету чистой, а населению избавиться от старого хлама.
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
Сервис "Вывоз ненужных вещей" и экотакси вывезли и отправили на переработку более тысячи тонн металла