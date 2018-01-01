Вывоз старой резины и шин на утилизацию недорого г. Москва и Московская область

Вывоз резиновых шин в г. Москва и Московская область

Описание: Число владельцев авто ежегодно растет, и многие автолюбители сталкиваются с износом сезонной резины и необходимостью избавиться от старых покрышек. Можно, конечно, вывезти ненужные шины на дачу и использовать в качестве клумбы, но экологичнее отправить покрышки на утилизацию. Позвоните в экотакси «Убери», и мы вывезем изношенную резину на переработку, обратитесь к профессионалам, сэкономьте собственное время и внести вклад в экономику замкнутого цикла.

Цена: 1400₽