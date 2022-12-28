Партнеры экотакси Убери /Мегабак г. Москва и Московская область

О проекте
Экотакси «Убери» и проект «Мегабак» помогают жителям Московской области отправить на утилизацию старую корпусную мебель, диваны, кровати, крупную бытовую технику, старые шины и другие вторичные материальные ресурсы. Сервис является частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области и работает как такси. Собранные отходы поступают на предприятия перерабатывающего комплекса.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
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Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
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Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
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3000 диванов получили вторую жизнь
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года
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43% россиян положительно относятся к утилизации техники
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Москвичке, передавшей на утилизацию старые вещи, вернули семейную реликвию
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