Партнеры экотакси Убери /Мегабак г. Москва и Московская область
вывоз ненужных вещей Мегабак

«Убери» и Мегабак едут к вам!

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О проекте

Экотакси «Убери» и проект «Мегабак» помогают жителям Московской области отправить на утилизацию старую корпусную мебель, диваны, кровати, крупную бытовую технику, старые шины и другие вторичные материальные ресурсы. Сервис является частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области и работает как такси. Собранные отходы поступают на предприятия перерабатывающего комплекса.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторресурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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вывоз ненужных вещей Мегабак

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