Москвичке вернули семейную реликвию г. Москва и Московская область

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Накануне ремонта в квартире родителей женщина отправила в переработку старую бытовую технику и мебель, не подозревая, что вместе с ними уехало и то, с чем она точно не хотела бы расстаться.

«Машина приехала быстро. Всё забрали, увезли. А через полдня мне позвонили и сказали, что на сортировочном пункте в одном из ящиков шкафа обнаружился наш семейный альбом. Я так удивилась! Во-первых, мы этот альбом с мамой как раз долго искали и не могли найти. Решили, что потеряли его во время одного из переездов. А во-вторых, я поразилась тому, что его не выбросили, а вернули. Сказали, что альбом был внутри давно заедавшего ящика в старом шкафу. Мы им действительно много лет не пользовались и даже не знали, что внутри него лежал альбом», – рассказала Елена С.

По словам представителя экотакси, такие ситуации не часто, но случаются.

«Несколько месяцев назад при вывозе дивана во дворе из него выскочил перепуганный кот. Нашим сотрудникам пришлось приманивать шокированное животное вкусностями, чтобы вернуть обратно хозяевам», – говорит оператор колл-центра экотакси «Убери».

Как говорится, хорошо всё то, что хорошо кончается. Героине этой истории повезло. Если бы она просто выбросила старую технику с мебелью, а не вызвала экотакси, то ценная находка никогда бы к ней не вернулась. Семейный альбом – это не просто фото – это запечатлённые памятные и дорогие сердцу моменты, история нескольких поколений.

Ещё более «грустно» было бы окружающей среде. Вред, наносимый попадающей на свалки бытовой техникой и мебелью сложно переоценить. Не допустить этого и призвано экотакси «Убери». С их помощью прямиком на ближайшие перерабатывающие предприятия, а не на полигон или в лес. Это реальная и доступная возможность быстро, безопасно и экологично подарить вторую жизнь старой технике, мебели, и прочим отходам, которые невозможно отправить в ближайший бак с ТКО.