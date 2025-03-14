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С радостью сообщаем о новых возможностях с подарочными сертификатами «Убери»! Теперь заботиться об окружающей среде и помогать близким стало еще проще.

Вы можете подарить услуги нашего экотакси родным и друзьям! Для любой ситуации найдется свой сертификат. Вот несколько идей:

Бабушка заказала новый диван на дачу? Поддержите деда, подарив вывоз старого дивана на переработку — так ваш визит станет еще приятнее!

Хотите оригинально намекнуть мужу на пополнение в семье? Подойдет шуточный сертификат на вывоз старого холодильника – прозрачный намек в одном флаконе!

Жена затеяла ремонт в спальне? Подарите сертификат — она останется довольна, а ваша спина сбережется.

Список сертификатов постоянно обновляется! Если не нашли подходящий вариант, наши операторы с радостью помогут вам подобрать идеальный сертификат под вашу задачу.

Теперь оказать помощь там, где она нужна больше всего, стало проще. Подарите близким сертификат на вывоз ненужных вещей и сделайте мир чуть лучше!

Спасибо, что заботитесь об экологии вместе с нами!