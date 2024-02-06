Объем вторичной переработки превысил 12 млн тонн в Подмосковье - новости экотакси «Убери» г. Москва и Московская область

Новости

Столичный регион продолжает прилагать усилия по достижению нулевого захоронения мусора. За 5 лет с начала масштабной мусорной реформы в Подмосковье успели оборудовать 70 тысяч площадок с отдельными контейнерами для вторсырья. Объем переработки превысил 12 миллионов тонн.



В Московской области открыто 60 точек «Мегабак». Программа реализуется при поддержке регионального министерства ЖКХ.



Экотакси «Убери» уже несколько лет является партнером проекта «Мегабак» и помогает жителям Подмосковья отправить на утилизацию старую корпусную мебель, диваны, кровати, крупную бытовую технику, старые шины и другие вторичные материальные ресурсы. Собранные отходы поступают на столичные предприятия перерабатывающего комплекса.