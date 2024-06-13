Партнеры экотакси «Убери» Wildberries и Ecoplatform развивают взаимное сотрудничество г. Москва и Московская область

Новости

Wildberries и экотакси «Убери» сотрудничают с 2022 года и предлагают услугу экспресс-утилизации бытовой техники, мягкой мебели, ковров, дверей, кухонных гарнитуров и других вещей. Партнёры маркетплейса сами вынесут ненужные товары, погрузят в спецтранспорт и отвезут на предприятие по переработке.



Ecoplatform и экотакси «Убери» также являются партнерами уже более 2-х лет. Любой гражданин может сдать в пункты приема Ecoplatform пластиковую и алюминиевую тару из-под напитков для дальнейшей переработки, а накопленные баллы поменять на бонусы в любимых магазинах или на скидку на вывоз ненужных вещей в экотакси «Убери».



И мы рады сообщить, что российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на ПМЭФ 2024. Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах.



Ключевая цель проекта – повышение экологической культуры в России. Совместная сеть станет самым большим в российском e-сommerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку.



За каждый килограмм одежды Wildberries будет начислять пользователю 250 баллов, которые эквивалентны рублям. Эти бонусы можно использовать для получения скидок на товары с маркетплейсов (не только Wildberries), оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупки образовательных курсов. Кроме того, их можно пожертвовать благотворительным организациям, а те получат денежный эквивалент подаренных бонусов.



Присоединяйтесь и вы к сортировке ненужных вещей и сдавайте их на переработку с соответствующие пункты приема. А вывезти старые крупногабаритные предметы, такие как бытовая техника, мебель, ванны, двери и т.д. вам поможет экотакси «Убери». Сделайте заказ прямо сейчас, и мы приедем в течении двух часов.