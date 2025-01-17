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Новый год, Рождество и старый Новый год остались позади.

Тем, кто для создания атмосферы в праздники отдал предпочтение натуральным ёлкам, соснам и пихтам, пришла пора готовиться к прощанию со своей зеленой лесной гостьей. С каждым днем осыпается все больше иголок и вместо ощущения праздника и чуда появляется легкое чувство тоски по завершившимся выходным.

Но так ли все просто?

В первую очередь, необходимо понять, куда сдать ёлку.

Они не поместятся в мусорный бак. Их нельзя просто оставить на контейнерной площадке рядом с обычным мусором. Но не все потеряно! В Москве и Московской области установлены специальные экопункты по приему лесных красавиц на переработку, список которых можно легко получить даже через навигатор.

Казалось бы, все легко, но как победить в квесте по выносу ёлки?

Они приходят к нам домой в собранном виде, стянутые специальной сеткой, а перед тем, как их украсят, предстают перед нами в полной красе, максимально распушаясь прямо на глазах. И не так легко вернуть ёлке ее компактный вид перед выносом.

А можно как-то проще?

Для тех, у кого нет времени самостоятельно заниматься вывозом ёлки на переработку, есть экотакси «Убери»!

Наша команда аккуратно упакует, вынесет с любого этажа и вывезет ёлку на переработку.

Достаточно просто:

1. Оставить заявку на вывоз ёлки на сайте

2. Согласовать удобный день и временной диапазон для вывоза

3. Освободить дерево от игрушек, мишуры и другого новогоднего декора

4. Расслабиться и заняться другими делами, требующими вашего внимания

Все деревья передаются на переработку, где их измельчают в щепу, которая используется для обустройства экологических троп, как компостная прослойка в садах и парках, для изготовления отопительных пеллет и как подсыпка в вольеры для животных.