О компании экотакси Убери вывоз вещей на переработку г. Москва и Московская область

2018
Экотакси «Убери»
Экотакси «Убери» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний на предприятия-переработчики.
Сотрудничает с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома, макулатуры, пластика, стекла и других полезных фракций, поэтому все вещи гарантированно передаются на утилизацию с целью возврата в хозяйственный оборот.
Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.
Экотакси присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Год основания
12+
Наша география городов в РФ
100 000
Выполнили заказов
Преимущества
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Заявка по телефону или онлайн
Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время
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Удобно
Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день
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Экологично
Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут не предприятия по утилизации
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Есть бесплатные услуги
Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно
Партнеры
Контакты
РеквизитыООО «Мои Платежи»
Адрес: 111673, город Москва, улица Суздальская, дом 14а, пом. 17
ИНН: 7720388608
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