О компании экотакси Убери вывоз вещей на переработку г. Москва и Московская область

Экотакси «Убери»

Экотакси «Убери» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний на предприятия-переработчики.

Сотрудничает с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома, макулатуры, пластика, стекла и других полезных фракций, поэтому все вещи гарантированно передаются на утилизацию с целью возврата в хозяйственный оборот.

Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.

Экотакси присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

2018

Год основания
компании

12+

Наша география городов в РФ

100 000

Выполнили заказов

карта Убери экотакси по вывозу ненужных вещей

Преимущества

  • Заявка по телефону и онлайн

    Заявка по телефону или онлайн

    Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время

  • Работаем каждый день

    Удобно

    Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день

  • Экологично

    Экологично

    Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут не предприятия по утилизации

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Есть бесплатные услуги

    Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно

Партнеры

  • Вывоз ненужных вещей Холодильник.ру
  • Вывоз ненужных вещей Ситилинк
  • Вывоз бытовой техники на утилизацию в Мвидео
  • Вывоз ненужных вещей Wildberries
  • ЯндексМаркет
  • Вкусвил
  • Клевер
  • Вывоз ненужных вещей мосру
  • вывоз ненужных вещей мосэнергосбыт
  • мегабак
  • Кармит
  • Неамазон
  • Мособлгаз
  • СногоСна
  • Мебхоум
  • Нонтон
  • Своя Техника
  • Белфан
  • Установка.ру
  • ПК Вторалюминпродукт
  • Партнер Чумодан
  • Вывоз бытовой техники на переработку в Кликер
  • Вывоз ненужных вещей мособлеирц
  • Вывоз ненужных вещей мосволонтер
  • Вывоз ненужных вещей рсхб россельхозбанк
  • Вывоз ненужных вещей технопарк
  • Вывоз ненужных вещей айсберг
  • Вывоз ненужных вещей фандоматы РТ-Инвест
  • общественный контроль
  • Другое дело

Контакты

Городской номер телефона 8 (495) 414-11-24
Время работы Ежедневно с 9:00 до 21:00
Наш офис Москва, ул. Суздальская, дом 14а, пом. 17
Наша почта info@uberi.pro (для общих вопросов)
Наша почта pr@uberi.pro (для прессы)

Реквизиты

ООО «Мои Платежи»
Адрес: 111673, город Москва, улица Суздальская, дом 14а, пом. 17
ИНН: 7720388608
КПП: 772001001
Расчетный счет: 40702810938000065460
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225